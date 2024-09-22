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На выборах в Бранденбурге побеждают социал-демократы

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  • 22.09.2024, 20:20
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На выборах в Бранденбурге побеждают социал-демократы

На втором месте — «Альтернатива для Германии».

Согласно данным экзитполов, на земельных выборах в Бранденбурге с минимальным преимуществом одерживает победу правящая Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). В ходе голосования в воскресенье, 22 сентября, она набирает, по данным социологического института Infratest dimap, 31,2% голосов, передает DW.

На втором месте — партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), получившая порядка 29,9%. За третье место борются Союз Сары Вагенкнехт (ССВ), набирающий 12% голосов, и Христианско-демократический союз (ХДС) с результатом 11,9%.

«Союз-90»/«зеленые», набирающий 4,5-5% голосов может не преодолеть пятипроцентный барьер. Видимо, также не войдут в состав ландтага Левая партия (3,1%) и «Свободные избиратели» (2,6%). Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП), на федеральном уровне входящая в правящую коалицию, уже давно не играет никакой роли в Бранденбурге и не представлена в местном ландтаге с 2014 года.

Выборы характеризовались высокой явкой. Уже на 14.00 часов (15.00 мск) она составила 46,1% без учета голосов, поданных путем голосования по почте. Пять лет назад данный показатель в то же время был существенно ниже - 31,3%. В выборах имели право участвовать 2,22 млн человек, из них около 100 000 тысяч человек могли проголосовать впервые.

С 2019 года в примыкающем к Берлину Бранденбурге правит коалиция в составе социал-демократов, христианских демократов и «зеленых». В ходе прошлых выборов в ландтаг в Потсдаме СДПГ набрала 26,2% голосов, ХДС - 15,6%, Левая партия - 10,7%. «Зеленые» получили рекордный результат 10,8%.

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