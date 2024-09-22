закрыть
22 сентября 2024, воскресенье, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области после взрыва начался пожар в районе порта «Азов»

2
  • 22.09.2024, 21:55
  • 4,674
В Ростовской области после взрыва начался пожар в районе порта «Азов»

Фотофакт.

В Ростовской области России после взрыва начался пожар в районе порта «Азов», сообщают местные Telegram-каналы.

О звуке взрыва и следах в небе сообщили жители Западного района в Ростове и Азовского района в Ростовской области, написал Telegram-канал Privet-Rostov.ru, опубликовав соответствующее фото.

Telegram-канал «Это Ростов» новости написал, что жители Приазовья слышали звук взрыва, и, по предварительным данным, сработала ПВО. Этот Telegram-канал тоже опубликовал фото следа в небе.

Позже Privet-Rostov.ru написал о пожаре, который «снова разгорается» в районе Азова, а Это Ростов новости написал, что в Азовском районе что-то сильно горит. Оба канала опубликовали фото пожара.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина