В Ростовской области после взрыва начался пожар в районе порта «Азов»2
- 22.09.2024, 21:55
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Фотофакт.
В Ростовской области России после взрыва начался пожар в районе порта «Азов», сообщают местные Telegram-каналы.
О звуке взрыва и следах в небе сообщили жители Западного района в Ростове и Азовского района в Ростовской области, написал Telegram-канал Privet-Rostov.ru, опубликовав соответствующее фото.
Telegram-канал «Это Ростов» новости написал, что жители Приазовья слышали звук взрыва, и, по предварительным данным, сработала ПВО. Этот Telegram-канал тоже опубликовал фото следа в небе.
Позже Privet-Rostov.ru написал о пожаре, который «снова разгорается» в районе Азова, а Это Ростов новости написал, что в Азовском районе что-то сильно горит. Оба канала опубликовали фото пожара.