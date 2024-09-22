В Пакистане дистанционно атаковали кортеж с иностранными послами
- 22.09.2024, 22:09
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Один человек погиб.
В Пакистане по меньшей мере один сотрудник полиции погиб, еще четверо получили ранения в результате дистанционно управляемого взрыва бомбы. Атакована оказалась первая полицейская машина, сопровождавшая кортеж с иностранными дипломатами, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.
Иностранные дипломаты 22 сентября направлялись в Малам-Джаббу после посещения мероприятия в пакистанской Торговой палате, когда неожиданно в пригородном районе произошел взрыв.
Полиция подтвердила, что в состав колонны входили машины с послами России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и еще нескольких стран.
Никто из дипломатов не пострадал. После взрыва их сначала доставили в безопасное место, а потом отправили в Исламабад.
Президент Пакистана Асиф Али Зардари решительно осудил взрыв бомбы возле полицейского фургона. Он выразил соболезнования родственникам погибшего полицейского и отметил, что «террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества».
Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.