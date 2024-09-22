В Пакистане дистанционно атаковали кортеж с иностранными послами 22.09.2024, 22:09

1,880

Один человек погиб.

В Пакистане по меньшей мере один сотрудник полиции погиб, еще четверо получили ранения в результате дистанционно управляемого взрыва бомбы. Атакована оказалась первая полицейская машина, сопровождавшая кортеж с иностранными дипломатами, сообщает пакистанский телеканал Geo TV.

Иностранные дипломаты 22 сентября направлялись в Малам-Джаббу после посещения мероприятия в пакистанской Торговой палате, когда неожиданно в пригородном районе произошел взрыв.

Полиция подтвердила, что в состав колонны входили машины с послами России, Португалии, Эфиопии, Индонезии, Таджикистана, Казахстана, Ирана и еще нескольких стран.

Никто из дипломатов не пострадал. После взрыва их сначала доставили в безопасное место, а потом отправили в Исламабад.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари решительно осудил взрыв бомбы возле полицейского фургона. Он выразил соболезнования родственникам погибшего полицейского и отметил, что «террористические элементы являются врагами не только страны и нации, но и всего человечества».

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за это нападение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com