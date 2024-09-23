В столице Армении прошел вечер писем политзаключенным крымским татарам 23.09.2024, 0:00

иллюстративное фото

Его провела организация Letters of Freedom.

В воскресенье в Ереване прошёл вечер писем политзаключенным, который организовала релокантская организация Letters of Freedom. В этот раз его приурочили к крымскотатарскому празднику урожая Дервиза, который в этом году пришёлся на 22 сентября. Письма писали в коворкинг-кофейне Letters and Numbers на улице Туманяна.

– Я давно участвую в вечерах писем российским политзаключённым, и слежу за ситуацией в России, где постоянно растет уровень ксенофобии. Особенно слежу за репрессиями против коренных народов. Заметила, что политзэкам с «нерусскими» фамилиями пишут редко. Стараюсь писать именно им. Кроме того, если вижу в списке адресатов незнакомую фамилию, обязательно пишу этому человеку. С большой вероятностью, про него редко сообщают СМИ, и, скорее всего, ему никто не пишет, – говорит Анна Гребенникова – историк и социальный антрополог из Нижнего Новгорода, которая по политическим мотивам эмигрировала в Армению.

В начале вечера она выступила с лекцией «Крымские татары и их культура». Основной упор сделала на древней истории и формировании этого этноса, но говорила и о событиях относительно недавних.

– Крымские татары неоднократно подвергались репрессиям в последние сто лет. Пережили сталинскую депортацию, голод. Естественно, сегодняшние репрессии всколыхнули историческую память. Они сопротивляются, потому что не хотят снова попадать под репрессивный каток, – говорит Анна.

На столах участников вечера были списки крымскотатарских политзаключенных, которым предлагалось написать. 17 фамилий и коротких биографических справок. Большинство арестованы в период между аннексией Крыма и полномасштабным вторжением России в Украину. Российские суды признали их виновными в участии в террористической организации, приготовлении к насильственному захвату власти, причастности к запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир». Заключенные отбывают огромные сроки – от 12 до 19 лет.

Координатор Letters of Freedom Александр Мишук считает политические дела против крымских татар сфабрикованными.

– В списке есть Бахром Хамроев. Он не крымский татарин, но мусульманин и адвокат. Активно защищал крымских татар, в итоге сел сам, это показатель того, что даже люди, которые помогали, под ударом. Я расцениваю это как косвенное доказательство фабрикации дел. Крымские татары стали политзэками, когда не все ещё понимали, что термин «политзэк» – это уже из настоящего, а не из прошлого. Репрессированных крымских татар сейчас более ста. И они особняком. Кроме «Мемориала», мало кто обращает на них внимание. Многие не хотят вникать в историю репрессий крымских татар, потому что предвзято относятся к мусульманам. Надо развенчивать стереотипы, – рассказал «Радио Свобода» Александр Мишук.

Ереванскую инициативу Letters of Freedom создали российские политэмигранты в апреле прошлого года. Вечера писем политзаключенным в столице Армении проходят не реже чем раз в месяц. На некоторых пишут политзаключенным – именинникам грядущего месяца. Другие вечера – тематические, приуроченные к Дню свободы печати, Дню защиты детей, 8 Марта (на них пишут соответствующим группам политзаключенных) или посвящённые массовым политическим делам, в частности Маяковскому, Тюменскому. В феврале 2024 года Letters of Freedom организовала вечер писем, на котором писали украинцам, осужденным в России по политическим статьям.

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