закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 8:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России запаниковали после взрыва ядерной ракеты «Сармат» в шахте

1
  • 23.09.2024, 7:39
  • 9,458
В России запаниковали после взрыва ядерной ракеты «Сармат» в шахте

Z-пропаганда принялась обвинять власти.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» взорвалась во время испытаний. Провальный запуск заставил российскую пропаганду занервничать.

С резким заявлением о случившемся выступил известный Z-пропагандист Романов, заметил «Диалог».

Он напомнил, как руководство РФ хвасталось «Сарматом», угрожая применить его против Запада. Например, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 19 сентября написал, что данная ракета способна долететь до Страсбурга (Франция) всего за три минуты. 

Романов назвал заявления чиновников РФ «понтами», обвинив их в бессилии.

«Дополню — (долетит до Страсбурга — ред.) если сможет выйти из шахты. За понтами должны следовать действия, иначе все поймут, что понтующиеся — просто (лжецы — ред.). И начнут бить своими ракетами по территории России», — написал Z-военкор.

Отметим, что РФ решила провести свои испытания «Сармата» на фоне возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по целям на российской территории.

Более того, это стало уже четвертым по счету провалом испытаний «Сармата». Удачно ракета была запущена только раз в 2022 году. Однако после этого у проекта началась «черная полоса».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина