В России запаниковали после взрыва ядерной ракеты «Сармат» в шахте 1 23.09.2024, 7:39

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Z-пропаганда принялась обвинять власти.

Российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» взорвалась во время испытаний. Провальный запуск заставил российскую пропаганду занервничать.

С резким заявлением о случившемся выступил известный Z-пропагандист Романов, заметил «Диалог».

Он напомнил, как руководство РФ хвасталось «Сарматом», угрожая применить его против Запада. Например, глава Госдумы РФ Вячеслав Володин 19 сентября написал, что данная ракета способна долететь до Страсбурга (Франция) всего за три минуты.

Романов назвал заявления чиновников РФ «понтами», обвинив их в бессилии.

«Дополню — (долетит до Страсбурга — ред.) если сможет выйти из шахты. За понтами должны следовать действия, иначе все поймут, что понтующиеся — просто (лжецы — ред.). И начнут бить своими ракетами по территории России», — написал Z-военкор.

Отметим, что РФ решила провести свои испытания «Сармата» на фоне возможного разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по целям на российской территории.

Более того, это стало уже четвертым по счету провалом испытаний «Сармата». Удачно ракета была запущена только раз в 2022 году. Однако после этого у проекта началась «черная полоса».

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