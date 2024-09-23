В Беларуси предлагают получать часть пенсии досрочно 1 23.09.2024, 8:14

1,538

Как это работает?

Некоторым людям на работе предлагают выбрать бонус к зарплате вместо будущих дополнительных пенсионных выплат.

Такими листовками поделились читатели Tochka.by.

Действительно ли часть пенсии можно получать досрочно? Как и для кого работает такой механизм, журналисты узнали в Министерстве труда и соцзащиты.

Дополнительные пенсия – кому полагается?

В Беларуси в законодательстве прописано право некоторых работников уйти на пенсию досрочно. Такие люди участвуют в системе профессионального пенсионного страхования.

Сюда относятся те, кто занят в особых условиях труда. Это работники текстильного производства, животноводы, трактористы, водители пассажирского транспорта, представители авиации, артисты, спортсмены, некоторые педагоги, медики и другие.

У них есть право на досрочный выход на пенсию при соблюдении определенных критериев.

На каждого такого сотрудника работодатель делает дополнительные отчисления в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН). Они составляют от 4 до 9% от зарплаты в зависимости от вида деятельности.

К примеру, за учителей и медиков – 4%, за летчиков и шахтеров – 9%, за водителей общественного транспорта – 6%.

Деньги сразу поступают на лицевые счета работников. ФСЗН сохраняет их и ежегодно капитализирует, размещая в банке. Так формируются пенсионные сбережения, которые в будущем пойдут на выплату профессиональной пенсии.

Прибавка к пенсии

Когда работник выработает необходимый стаж для права на досрочную пенсию, он будет получать накопленные за годы работы взносы плюс капитализацию – это и есть профессиональная пенсия.

Допустим, у учителей есть право уйти на заслуженный отдых на пять лет раньше. ФСЗН накопленную профессиональную пенсию распределит равными долями ежемесячно на этот срок, пока не наступит общепенсионный возраст.

При том это никак не повлияет на основные выплаты по возрасту.

Если же работник решает не уходить на пенсию досрочно, то собранные накопления он получит в виде дополнительной профессиональной пенсии вдобавок к своей основной. Как она выплачивается?

«Размер ежемесячной дополнительной профессиональной пенсии равен бюджету прожиточного минимума (БПМ), но не более накопленных средств», – объясняет заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты Екатерина Лихачева.

То есть ежемесячно человек будет получать дополнительно еще сумму в размере бюджета прожиточного минимума, пока не израсходуются накопленные на счетах средства, но не более пяти лет.

Если сумма сбережений составляет больше 60 БПМ (более пяти лет выплат), то разницу можно получить сразу при оформлении дополнительной пенсии, обратившись в территориальный орган ФСЗН.

На данный момент и до 31 октября 2024 года БПМ составляет Br433.

Пенсию можно получать досрочно

Такую выплату за особые условия труда можно начать получать уже сейчас, до достижения пенсионного возраста.

У каждого сотрудника из тех, кто имеет на нее право, есть возможность выбрать: получать накопленное потом или же согласиться на прибавку к зарплате и каждый месяц плюсовать к ней установленный взнос.

Но есть одно условие: норма ежемесячной доплаты действует только для тех граждан, у которых до 1 января 2009 года трудовой стаж в особых условиях труда составлял меньше половины от положенного.

К примеру, педагогу необходимо 25 лет страхового стажа в особых условиях. Если к 1 января 2009 года он имел 12 лет и 6 месяцев и менее страхового стажа, то он может выбрать доплату вместо профессиональной пенсии. Если же более 12,5 лет, то такой возможности нет.

«Поэтому молодым специалистам мы рекомендуем обратить внимание на возможность получения прибавки к зарплате здесь и сейчас. Тем более что пенсия все равно будет: обычная трудовая пенсия меньше не станет», – добавляет специалист.

Допустим, работник ежемесячно получает Br1700. За него дополнительно уплачивается 4% от зарплаты в ФСЗН на профессиональную пенсию. Если он остановится на доплате сейчас, то может получить в свой расчетник дополнительно эти 4% – Br68.

«Кто-то выбирает получать деньги здесь и сейчас, кого-то волнуют инфляционные риски, кто-то вообще не уверен, что выработает на этой работе стаж. Поэтому у нас предусмотрена такая альтернатива. И много кто ей воспользовался», – говорит Екатерина Лихачева.

Если работник участвовал в профессиональном пенсионном страховании и перешел на ежемесячную доплату, уже существующие накопления не пропадут, а будут ежегодно капитализироваться. В последующем их выплатят в виде дополнительной профессиональной пенсии.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com