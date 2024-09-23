Британские самолеты начали помогать ВСУ 1 23.09.2024, 9:02

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В отражении российских ударов.

Британские самолеты разведки в Черном море собирают информацию о начале российских ударов и передают НАТО и Киеву, сообщает UK Defence Journal.

«Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной, что позволяет им отражать входящие атаки. Данные западной разведки дают Украине возможность реагировать немного быстрее», — рассказал изданию бывший офицер британских ВВС на условиях анонимности.

Великобритания использует для этих целей самолеты RC-135W Rivet Joint, во время полетов их сопровождают истребители Eurofighter Typhoon.

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