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В Витебской области будут искать «диверсантов»

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  • 23.09.2024, 9:20
В Витебской области будут искать «диверсантов»

Пройдут учения теробороны.

Министерство обороны Беларуси 27-30 сентября проведет командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны Витебской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание будет уделено «противодействию диверсионным группам противника, охране важных объектов и обеспечению правопорядка», а также «формированию отрядов народного ополчения».

«В роли обучаемых привлекаются должностные лица исполкомов и военкоматов области, представители территориальных органов внутренних дел, а также военнообязанные территориальных войск Витебского и Оршанского районов», — добавили в пресс-службе.

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