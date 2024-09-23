В Витебской области будут искать «диверсантов» 2 23.09.2024, 9:20

Пройдут учения теробороны.

Министерство обороны Беларуси 27-30 сентября проведет командно-штабное учение с органами управления территориальной обороны Витебской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, особое внимание будет уделено «противодействию диверсионным группам противника, охране важных объектов и обеспечению правопорядка», а также «формированию отрядов народного ополчения».

«В роли обучаемых привлекаются должностные лица исполкомов и военкоматов области, представители территориальных органов внутренних дел, а также военнообязанные территориальных войск Витебского и Оршанского районов», — добавили в пресс-службе.

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