ISW рассказал, что значит провал испытаний ядерной ракеты «Сармат» 2 23.09.2024, 9:26

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Это четвертое фиаско россиян.

Хотя очередной провал испытаний новейшей российской ракеты «Сармат», способной нести ядерный заряд, не свидетельствует о неэффективности «старых» ядерных систем России, эта неудача указывает на проблемы, с которыми столкнулись российские разработчики ракет на фоне войны против Украины.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны ISW.

Аналитики ISW прокомментировали спутниковые снимки повреждений на космодроме Плесецк в Архангельской области РФ, которые были сделаны 21 сентября и свидетельствуют о том, что Россия недавно провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 «Сармат» [способной нести ядерный заряд]. На снимке виден большой кратер в районе стартовой ракетной шахты Юбилейная, где российские войска ранее проводили тестовые запуски ракеты «Сармат», а также четыре пожарных машины, которые очевидно ликвидировали небольшие активные пожары вблизи разрушенной шахты.

OSINT-аналитики однозначно указали на то, что эти изображения свидетельствуют о неудачном испытании «Сармата», однако озвучили различные версии относительно того, произошел ли взрыв вблизи шахты или во время запуска, или же перед стартом ракеты во время ее заправки топливом. Также сообщается, что именно эта ракетная площадка была переоборудована специально для проведения пусков ракет «Сармат».

Специалисты ISW напоминают, что Россия надеется заменить «Сарматами» более старые межконтинентальные баллистические ракеты советской эпохи «Воевода» и ускорила разработку ракет «Сармат» после того, как российское вторжение в Украину в 2014 году парализовало поставки комплектующих для ракет Воевода из Украины. Однако разработка ракеты «Сармат» сталкивалась с неоднократными задержками, констатируют аналитики Института. А новое провальное испытание, вероятно, стало уже четвертым зафиксированным неудачным испытанием ракет «Сармат» на сегодня.

Россия успешно испытала «Сармат» лишь один раз — в апреле 2022 года. Позже сообщалось, что ракета этого типа была поставлена армии РФ на боевое дежурство в сентябре 2023 года. Новое явно неудачное испытание «Сармата» не обязательно указывает на то, что имеющаяся у России ядерная триада каким-то образом является менее эффективной, чем была раньше, предупреждают в ISW. Однако это свидетельствует о том, что разработка новых ракетных возможностей остается значительным вызовом для РФ под давлением международных санкций и потребностей российского оборонно-промышленного комплекса в условиях войны России против Украины, резюмируют в ISW.

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