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В октябре Беларусь ждут большие перемены

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  • 23.09.2024, 9:34
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В октябре Беларусь ждут большие перемены

Много банковских сюрпризов.

Для информированных белорусов они могут быть приятными, пишет сайт banki24.by.

Единый белорусско-российский полис автострахования можно будет оформить с 1 октября. Однако стоимость полиса в Беларуси и России будет отличаться.

Российские эксперты подсчитали, что белорусам союзная автостраховка обойдется в 4 раза дешевле. Единая автостраховка будет добровольной. По мнению экспертов, она будет востребована прежде всего у жителей приграничных регионов.

С 1 октября только определенные виды бизнеса будут разрешены для регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, самозанятых и ремесленников. Существующие индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 1 октября и занимающиеся видами деятельности, которые не включены в список, могут продолжать свою деятельность до 31 декабря 2025 года или создать коммерческую организацию.

Сбер Банк информировал, что в связи с переводом эмиссии корпоративных карт на другой программный комплекс срок по замене корпоративных карт путем выпуска новых продлевается до 31 октября включительно.

С 1 ноября операции по корпоративным картам, выпущенным до 27 июня, будут недоступны. Вознаграждение за выпуск и обслуживание новых корпоративных карт в целях их замены не взимается.

Нео Банк Азия сообщил, что с 1 октября вступают в силу изменения в перечень вознаграждений за банковские операции.

Так, если в последний рабочий день месяца суммарный остаток по счетам клиента (за исключением счетов с карточкой) в USD и (или) EUR превысит 220 000 BYN в экв., применяется комиссия в размере 0,2% от суммы превышения, минимум 1000 BYN. Сумма превышения рассчитывается как суммарный остаток по счетам в USD и (или) EUR за вычетом 220 000 BYN в экв.

Первый раз комиссия за обслуживание счетов в долларах и (или) евро будет рассчитываться за октябрь, и списываться в ноябре.

Для расчета суммарного остатка учитываются остатки по всем счетам (за исключением счетов с карточкой) в долларах или евро. Для расчета суммы остатка применяется курс НБРБ на последний рабочий день месяца.

Напомним, в августе БТА Банк сообщил об изменении наименования — ЗАО «БТА Банк» стало именоваться ЗАО «Нео Банк Азия».

БНБ-Банк информировал, что в связи с миграцией на новый процессинговый центр плата за обслуживание карточек 1-2-3 за сентябрь разово будет взиматься не позднее 31 октября.

Альфа-Банк сообщил, что с 1 октября по продукту Nova размер скидки на абонентскую плату на тарифные планы мобильной связи от А1 составит 25%. При этом клиенты, совершившие расходные операции в размере 500 BYN в сентябре и выполнившие все необходимые условия, 1 октября получат скидку 50%.

В октябре кредиты будут доступными белорусам. На сайте НБРБ опубликованы расчетные величины стандартного риска (РВСР) по рублевым кредитам на октябрь.

Размеры РВСР остались на уровне августа и сентября — 12,50% годовых по юрлицам и 17,71% по физлицам. Напомним, в мае—июле РВСР по новым BYN-кредитам юрлицам составляла 11,98%, физлицам — 17,22% годовых.

РВСР фактически задает для банков верхнюю планку по ставкам кредитов в BYN. В связи с этим в октябре доступность кредитов будет на уровне августовской и сентябрьской.

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