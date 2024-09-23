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ВСУ уничтожили противотанковую пушку россиян МТ-12 «Рапира»

  • 23.09.2024, 10:12
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ВСУ уничтожили противотанковую пушку россиян МТ-12 «Рапира»

Один из ключевых элементов вражеского вооружения.

Защитники Украины продолжают демонстрировать впечатляющие навыки и инновационный подход в противостоянии с вражескими силами. В последнем заметном успехе, пилоты-операторы FPV-дронов из элитного подразделения «Крылья ОМЕГИ» проявили исключительное искусство, поразив и выведя из строя мощную противотанковую пушку МТ-12 «Рапира», которая являлась одним из ключевых элементов вооружения россиян.

Александр Пивненко, руководитель Национальной гвардии, опубликовал захватывающее видео этого прецизионного удара. Пушка МТ-12, введенная в использование в 1972 году, зарекомендовала себя как орудие с большим потенциалом и впечатляющей мобильностью, особенно после недавней модернизации, которая позволила ускорить ее перемещение по шоссе до 60 км/ч.

Тем не менее, эти характеристики не смогли защитить ее от точного и мощного удара, нанесенного украинскими беспилотниками, которые продемонстрировали мастерство высшего уровня в управлении современными дронами.

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