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Покончил с собой топ-командир Центра связи российских ВКС

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  • 23.09.2024, 10:23
  • 8,354
Покончил с собой топ-командир Центра связи российских ВКС

Рядом с ним нашли три пустые бутылки водки.

Высокопоставленный российский командир Центра связи Воздушно-космических сил в Подмосковье Юрий Анненков покончил жизнь самоубийством.

Об этом сообщил близкий к российским силовикам Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Рядом с телом были найдены три пустые бутылки водки и пустые упаковки от таблеток, а дома родные нашли предсмертную записку, где командир жалуется на отчаяние и прощается», — сообщают источники Telegram-канала.

Трагедия произошла на почве конфликта с руководством части. В последнее время Юрий был в глубокой депрессии и делился тем, что на службе невыносимые условия: отсутствие отдыха и неадекватное поведение командования.

«Сослуживцы и родственники Анненкова ждут, когда их вызовут для дачи объяснений, чтобы рассказать о причинах самоубийства в деталях, а также об обстановке в части и преступных приказах командиров из-за которых офицер убил себя. Юрий Анненков прослужил в ВКС порядка 20 лет и был одним из тех, кто был пытался противостоять хаосу и бардаку в ВКС, который проявился с началом войны в Украине», — пишет Telegram-канал.

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