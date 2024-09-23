Иран сократил инвестиции в Беларусь в два раза 23.09.2024, 10:53

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Израиль – в девять.

ОАЭ, Турция, Китай и Иран вошли по итогам прошлого года в топ-10 крупнейших источников прямых инвестиций в белорусскую экономику. Но вклад последнего сократился более чем в два раза. А другие дружественные в глазах Минска государства предпочитают не рисковать своими деньгами в стране, все туже охватываемой санкциями недружественного блока, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Как видно из статистики Национального банка Беларуси, на ведущую позицию в новой конфигурации источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Беларусь выходят ОАЭ.

По итогам прошлого года ОАЭ заняли четвертое место (863,6 млн долларов), пропустив вперед только Россию (4,5 млрд), Кипр (3,2 млрд.) и Австрию (902,7 млн). Также в топ-10 вошли Турция (581,1 млн), Китай (452,2 млн), Германия (472,2 млн), Нидерланды (258,8 млн), Великобритания (243,7 млн) и Иран (213,6 млн).

ОАЭ стали и становятся новыми юрисдикциями для многих российских, белорусских и западных компаний, пытающихся работать на прежних рынках в России и Беларуси. Основной прирост эмиратских ПИИ в белорусскую экономику в прошлом году, несомненно, обеспечили именно они. Остальной – собственно местные бизнесы. В текущем году, надо полагать, объем эмиратских инвестиций в Беларусь вырастет. Этому поспособствует, в том числе, недавняя громкая сделка, в рамках которой эмиратский фонд Soven 1 Holding приобрел контрольный пакет крупнейшего частного банка страны «Приорбанк».

ОАЭ положительно выделяются на фоне других государств Персидского залива. Подданные семей эмиров Катара и королей Бахрейна, с которым попытался наладить контакт лично Александр Лукашенко, вложили в Беларусь, соответственно, по 600 тыс. и 1,7 млн долларов. Еще 100 тыс. долларов – султанат Оман. Саудовская Аравия, по данным Нацбанка Беларуси, ничего.

Не произошло прорывов в других частях Азии. Наоборот. Показатели Турции и Китая остались примерно на уровне 2022 года. А вот объем инвестиций из Ирана сократился более чем в два раза. Из Израиля – более чем в девять раз. Неназванные сирийские инвесторы, в 2022-м году принесшие в экономику Беларуси 60 млн долларов, в прошлом «успокоились» до почти нулевого уровня.

Белорусские инвестиции входящих в топ-10 мировых экономик мира Японии, Индии и Индонезии в совокупности выразились суммой 6,7 млн долларов. Это чуть больше, чем в том же 2023 году направили в Беларусь три инвестора их Африки – Нигерия (2,9 млн долларов), Южно-Африканская Республика (1,5 млн) и Египет (300 тыс.).

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