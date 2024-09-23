закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 11:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Иран сократил инвестиции в Беларусь в два раза

  • 23.09.2024, 10:53
  • 1,110
Иран сократил инвестиции в Беларусь в два раза

Израиль – в девять.

ОАЭ, Турция, Китай и Иран вошли по итогам прошлого года в топ-10 крупнейших источников прямых инвестиций в белорусскую экономику. Но вклад последнего сократился более чем в два раза. А другие дружественные в глазах Минска государства предпочитают не рисковать своими деньгами в стране, все туже охватываемой санкциями недружественного блока, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Как видно из статистики Национального банка Беларуси, на ведущую позицию в новой конфигурации источников прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Беларусь выходят ОАЭ.

По итогам прошлого года ОАЭ заняли четвертое место (863,6 млн долларов), пропустив вперед только Россию (4,5 млрд), Кипр (3,2 млрд.) и Австрию (902,7 млн).  Также в топ-10 вошли Турция (581,1 млн), Китай (452,2 млн), Германия (472,2 млн), Нидерланды (258,8 млн), Великобритания (243,7 млн) и Иран (213,6 млн).

ОАЭ стали и становятся новыми юрисдикциями для многих российских, белорусских и западных компаний, пытающихся работать на прежних рынках в России и Беларуси. Основной прирост эмиратских ПИИ в белорусскую экономику в прошлом году, несомненно, обеспечили именно они. Остальной – собственно местные бизнесы. В текущем году, надо полагать, объем эмиратских инвестиций в Беларусь вырастет. Этому поспособствует, в том числе, недавняя громкая сделка, в рамках которой эмиратский фонд Soven 1 Holding приобрел контрольный пакет крупнейшего частного банка страны «Приорбанк».

ОАЭ положительно выделяются на фоне других государств Персидского залива. Подданные семей эмиров Катара и королей Бахрейна, с которым попытался наладить контакт лично Александр Лукашенко, вложили в Беларусь, соответственно, по 600 тыс. и 1,7 млн долларов. Еще 100 тыс. долларов – султанат Оман. Саудовская Аравия, по данным Нацбанка Беларуси, ничего. 

Не произошло прорывов в других частях Азии. Наоборот. Показатели Турции и Китая остались примерно на  уровне 2022 года. А вот объем инвестиций из Ирана сократился более чем в два раза. Из Израиля – более чем в девять раз. Неназванные сирийские инвесторы, в 2022-м году принесшие в экономику Беларуси 60 млн долларов, в прошлом «успокоились» до почти нулевого уровня. 

Белорусские инвестиции входящих в топ-10 мировых экономик мира Японии, Индии и Индонезии в совокупности выразились суммой 6,7 млн долларов. Это чуть больше, чем в том же 2023 году направили в Беларусь три инвестора их Африки – Нигерия (2,9 млн долларов), Южно-Африканская Республика (1,5 млн) и Египет (300 тыс.).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина