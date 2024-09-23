Голодавший в Литве из-за автомобиля белорус прекратил акцию

Голодавший в Литве из-за автомобиля белорус прекратил акцию10
- 23.09.2024, 12:20
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И вернулся в Беларусь.
Григорий Алексиевич, который 8 сентября объявил голодовку в Клайпеде из-за того, что Литва не возвращает ему купленный в США автомобиль, записал новое видео, где сообщил, что 21 сентября завершил акцию протеста.
«Чего я мог добиться, того добился», — сказал он, отметив, что голодать дальше — значит нагнетать обстановку и давать обвинения в провокации, пишет abw.by.
Голодовка длилась 12 полных дней. «По-настоящему начну есть, когда до Минска доберусь», — сказал он.
Из Клайпеды он переехал в Вильнюс, где продолжил акцию протеста и выходил к зданию сейма.
«Я был приглашен в здание сейма. Здесь со мной встретился очень дельный, очень разумный человек. Мы с ним долго беседовали. Я изложил суть нашей проблемы и моей лично, что, если белорусы будут здесь терять деньги и автомобили, это сеет недоверие белорусов к Литве. Он все внимательно выслушал, я понял, что у него есть возможности донести это мнение до самых высоких лидеров. Также он посоветовал все изложить в письменном виде и передать в сейм, что я и сделал. Он уверял меня, что лучшее, что я могу сделать в этой ситуации, — выйти из голодовки, так как то, чего я мог достичь, я достиг. Я попал в сейм, донес свое мнение. Я колебался, проводил свою акцию протеста возле сейма. Но понял, что сотрудник сейма прав», — сказал Григорий Алексиевич на видео.
Он попросил всех, кто его поддерживал, больше не писать никаких писем в его поддержку.
Григорий Алексиевич вернулся в Беларусь. Без автомобиля, который по-прежнему остается в Клайпеде.
В Литве из-за санкций застряло около 4000 автомобилей белорусов. Сейчас это количество сокращается, так как некоторые вывозят автомобили через Грузию и Турцию. Но это недешево. 53-летний Григорий Алексиевич не согласился на такой путь, считая, что Литва незаконно удерживает автомобили и заставляет белорусов прибегать к дорогим альтернативным путям.
Свой гибридный Honda CR-V 2020 года выпуска он выиграл на популярном аукционе Copart 23 апреля 2024 года. Пока автомобиль находился на пути в Литву, были приняты меры по ужесточению санкций в отношении граждан Беларуси. При обсуждении ограничений была предусмотрена оговорка: если машины были приобретены до 1 июля, то их выпускать в обращение можно. Но Литва этого не сделала.
Автомобиль прибыл в Клайпеду 16 августа. Литовская таможня отказалась выдать транспортную декларации для вывоза автомобиля в Беларусь. Григорий Алексиевич приехал в Клайпеду, чтобы на месте разобраться в ситуации. Когда ему в очередной раз отказались отдать автомобиль, объявил голодовку и с плакатом появлялся в центре Клайпеды. Ему даже удалось получить транзитные литовские номера, но не удалось забрать автомобиль из порта.