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Обнародованы потери россиян за четыре месяца Харьковского наступления

  • 23.09.2024, 12:38
  • 1,798
Обнародованы потери россиян за четыре месяца Харьковского наступления

Операция обернулась для россиян катастрофой.

За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года российские захватчики потеряли на Харьковском направлении более 16 тысяч военнослужащих.

Такие данные 23 сентября обнародовали в оперативно-тактической группировке войск «Харьков».

Согласно данным украинских защитников, на Харьковском направлении россияне в целом потеряли 16 384 человек. Уточняется, что безвозвратные потери — 5 426 оккупантов, раненых — 10 958.

Кроме того, за четыре месяца украинские военные обезвредили на Харьковском направлении 143 вражеских танка, 69 из которых уничтожены.

Россияне также потеряли 211 боевых бронированных машин — из них 134 уничтожены и 77 повреждены. Подсчитали в ОТГ «Харьков» и потери автомобильной техники россиян — всего 1 464 единицы, из которых уничтожено 866.

Что касается артиллерийских систем, то на Харьковщине захватчики остались без 762 единиц, из них 212 было уничтожено.

«Кроме того, уничтожено 4 458 БпЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага», — добавили в ОТГ «Харьков».

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