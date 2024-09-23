Обнародованы потери россиян за четыре месяца Харьковского наступления
- 23.09.2024, 12:38
- 1,798
Операция обернулась для россиян катастрофой.
За период с 10 мая по 21 сентября 2024 года российские захватчики потеряли на Харьковском направлении более 16 тысяч военнослужащих.
Такие данные 23 сентября обнародовали в оперативно-тактической группировке войск «Харьков».
Согласно данным украинских защитников, на Харьковском направлении россияне в целом потеряли 16 384 человек. Уточняется, что безвозвратные потери — 5 426 оккупантов, раненых — 10 958.
Кроме того, за четыре месяца украинские военные обезвредили на Харьковском направлении 143 вражеских танка, 69 из которых уничтожены.
Россияне также потеряли 211 боевых бронированных машин — из них 134 уничтожены и 77 повреждены. Подсчитали в ОТГ «Харьков» и потери автомобильной техники россиян — всего 1 464 единицы, из которых уничтожено 866.
Что касается артиллерийских систем, то на Харьковщине захватчики остались без 762 единиц, из них 212 было уничтожено.
«Кроме того, уничтожено 4 458 БпЛА различных типов и 152 склада с боеприпасами врага», — добавили в ОТГ «Харьков».