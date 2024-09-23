Один из сильнейших теннисистов Беларуси исключен из мирового рейтинга

Один из сильнейших теннисистов Беларуси исключен из мирового рейтинга3
- 23.09.2024, 14:43
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Что случилось?
Таков результат необычайно затянувшегося неудачного отрезка в карьере белорусского теннисиста Ильи Ивашко. В июне 2022 года он достиг наивысшей для себя позиции – 40-й, будучи близок к тому, чтобы не просто напрямую получать пропуск в основную сетку турниров «Большого шлема», но и обретать там номерной посев, пишет «Смартпресс».
Отметим, что за всю историю лишь двое спортсменов из нашей страны в мужском одиночном разряде располагались выше. Максим Мирный в 2003 году добирался до 18-й строчки, а в Владимир Волчков в 2001-м – до 25-й.
Однако в прошлом году Ивашко стали преследовать травмы. Он пропустил немалую часть прошлого сезона, во второй половине которого не имел никаких успехов.
Последняя победа Ильи датируется аж 3 августа 2023 года. С тех пор у него последовала серия из восьми поражений. С 27 февраля, то есть на протяжении уже более полугода, белорус на корт не выходил вовсе.
Эта длительная пауза обернулась колоссальным падением в рейтинге. В начале сентября Ивашко уже располагался за пределами первой тысячи. И в конце концов оказался исключен из рейтинга АТР вовсе.