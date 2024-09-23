Британский эксперт: Курская операция изменила динамику войны
- 23.09.2024, 15:11
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Россия допустила ряд стратегических ошибок.
Британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр считает, что успешная операция ВСУ в Курской области продемонстрировала уязвимость российской территории и изменила динамику войны. По его словам, украинские военные применили классический пример оперативного маневра, нанеся неожиданный удар в тыл противника.
«Это был классический пример оперативного маневра: смелый удар из-за слабого места на линии противника в тыл. В конце концов операция была задумана и проведена в условиях почти полной неожиданности», – говорится в сообщении.
Шерр подчеркнул, что это разорвало долгий цикл изнурительной войны. Он также отметил, что Россия понесла значительные потери и допустила ряд стратегических ошибок, в частности передислотив элитные подразделения с северных границ на юг, где они были разгромлены.
Эксперт считает, что успех Украины в Курской области заставил Россию передислоцировать значительное количество войск, что сдержало их наращивание по другим направлениям и позволило Украине начать успешные контрнаступления.
По данным британской военной разведки, указал эксперт, Россия в августе ежедневно теряла около 1200 военных. Она допустила несколько поразительных просчетов, в частности передислоцировала из границ с Норвегией и Финляндией в Днепровский лиман 80-ю арктическую бригаду, которая была разгромлена, поскольку ее специализированные навыки не нашли применения.
Однако, по мнению Шерра, для того чтобы Россия была готова к весомым уступкам, она должна оказаться на грани поражения.