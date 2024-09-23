Британский эксперт: Курская операция изменила динамику войны 23.09.2024, 15:11

1,502

Россия допустила ряд стратегических ошибок.

Британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр считает, что успешная операция ВСУ в Курской области продемонстрировала уязвимость российской территории и изменила динамику войны. По его словам, украинские военные применили классический пример оперативного маневра, нанеся неожиданный удар в тыл противника.

«Это был классический пример оперативного маневра: смелый удар из-за слабого места на линии противника в тыл. В конце концов операция была задумана и проведена в условиях почти полной неожиданности», – говорится в сообщении.

Шерр подчеркнул, что это разорвало долгий цикл изнурительной войны. Он также отметил, что Россия понесла значительные потери и допустила ряд стратегических ошибок, в частности передислотив элитные подразделения с северных границ на юг, где они были разгромлены.

Эксперт считает, что успех Украины в Курской области заставил Россию передислоцировать значительное количество войск, что сдержало их наращивание по другим направлениям и позволило Украине начать успешные контрнаступления.

По данным британской военной разведки, указал эксперт, Россия в августе ежедневно теряла около 1200 военных. Она допустила несколько поразительных просчетов, в частности передислоцировала из границ с Норвегией и Финляндией в Днепровский лиман 80-ю арктическую бригаду, которая была разгромлена, поскольку ее специализированные навыки не нашли применения.

Однако, по мнению Шерра, для того чтобы Россия была готова к весомым уступкам, она должна оказаться на грани поражения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com