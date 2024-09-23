The Economist: Израиль готовит наступательные действия в Ливане
- 23.09.2024, 16:28
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Планы наземной операции уже разработаны.
Израиль готовится к возможной наступательной операции в Ливане, которая может включать создание буферной зоны на границе.
Об этом сообщает «The Economist» (перевод — «Курсор»), ссылаясь на свои источники.
Источники издания сообщают, что планы наземной операции уже разработаны, однако для их реализации потребуется значительное наращивание военных сил.
На фоне недавней эскалации конфликтной ситуации в регионе, Израиль усилил авиаудары по позициям боевиков «Хезболлы» в Ливане. Эти удары стали глубже и интенсивнее, чем ранее, что стало ответом на недавние провокации со стороны «Хезболлы», такие как подрывы израильских коммуникационных систем.
В ответ на это, 22 сентября, «Хезболла» также усилила свои действия, однако стороны пока не применили все свои военные возможности, и текущая ситуация не переросла в полноценный вооруженный конфликт.
По мнению аналитиков, если конфликт обострится, «Хезболла» может начать более масштабные атаки на израильские города, используя ракеты дальнего радиуса действия и организуя вторжения на территорию Израиля.
В свою очередь, Израиль в случае эскалации, вероятно, проведет более активную кампанию по уничтожению ракетной инфраструктуры «Хезболлы», включая удары по пусковым установкам, скрытым в гражданских районах.
Несмотря на подготовленные планы наземной операции, источники среди военных указывают на то, что Израиль пока не располагает достаточными ресурсами для ее проведения.