The Economist: Израиль готовит наступательные действия в Ливане 23.09.2024, 16:28

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Планы наземной операции уже разработаны.

Израиль готовится к возможной наступательной операции в Ливане, которая может включать создание буферной зоны на границе.

Об этом сообщает «The Economist» (перевод — «Курсор»), ссылаясь на свои источники.

Источники издания сообщают, что планы наземной операции уже разработаны, однако для их реализации потребуется значительное наращивание военных сил.

На фоне недавней эскалации конфликтной ситуации в регионе, Израиль усилил авиаудары по позициям боевиков «Хезболлы» в Ливане. Эти удары стали глубже и интенсивнее, чем ранее, что стало ответом на недавние провокации со стороны «Хезболлы», такие как подрывы израильских коммуникационных систем.

В ответ на это, 22 сентября, «Хезболла» также усилила свои действия, однако стороны пока не применили все свои военные возможности, и текущая ситуация не переросла в полноценный вооруженный конфликт.

По мнению аналитиков, если конфликт обострится, «Хезболла» может начать более масштабные атаки на израильские города, используя ракеты дальнего радиуса действия и организуя вторжения на территорию Израиля.

В свою очередь, Израиль в случае эскалации, вероятно, проведет более активную кампанию по уничтожению ракетной инфраструктуры «Хезболлы», включая удары по пусковым установкам, скрытым в гражданских районах.

Несмотря на подготовленные планы наземной операции, источники среди военных указывают на то, что Израиль пока не располагает достаточными ресурсами для ее проведения.

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