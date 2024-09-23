Россия увеличит расходы на армию до нового рекорда 23.09.2024, 20:09

Война обойдется россиянам в $142 миллиарда за год.

Правительство России готовится снова резко увеличить расходы бюджета на армию, чтобы оплатить счет за войну в Украине, которая уже обошлась российским налогоплательщикам в 22 триллиона рублей.

В 2025 году федеральная казна потратит по статье национальная оборона рекордные 13,2 триллиона рублей, или $142 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на проект закона о бюджете, который готовится к внесению в Госдуму РФ.

По сравнению с 2024 годом (10,8 трлн рублей) военные расходы увеличатся еще на 22%, относительно 2023 года (6,8 трлн рублей) — вдвое, а если сравнивать с довоенным 2021-м (3,5 трлн) — станут больше практически в 4 раза. Военный бюджет достигнет 6,2% национального ВВП — уровня военных диктатур Африки (6,3% ВВП в Южном Судане), а доля расходов на армию в казне — около 30% - останется на беспрецедентных отметках со времен СССР.

Практически каждый третий рубль в бюджете — 12,9 трлн рублей в сумме — будет потрачен по засекреченным статьям. Общий объем таких расходов вырастет на 16% по сравнению с текущим годом, или 1,8 трлн рублей.

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