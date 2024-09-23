Израиль начал военную операцию в Ливане 23.09.2024, 20:52

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На территории Израиля водится режим чрезвычайной ситуации.

Начальник Генерального штаба Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви сообщил, что сегодня утром ЦАХАЛ начала «упреждающую наступательную операцию». Последние дни Израиль наносил удары по территории южного Ливана и по столице страны, Бейруту.

Целью операции Халеви назвал инфраструктуру шиитской группировки «Хезболла». «По сути, мы нацеливаемся на боевую инфраструктуру, которую «Хезболла» строила последние 20 лет. Это очень важно. Мы наносим удары по целям и готовимся к следующим этапам, о которых я расскажу в ближайшее время», — сказал он.

Начальник Генштаба подчеркнул, что задачей военной операции является «создание условий для возвращения жителей севера [Израиля] в свои дома».

На территории Израиля водится режим чрезвычайной ситуации, решение уже принято правительством, сообщает The Times of Israel. Он может действовать в течение 48 часов, если не будет продлен решением министров.

Жителям Ливана, которые находятся недалеко от объектов, используемых движением «Хезболла», следует немедленно покинуть эту территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем обращении.

По его словам, Израиль ведет войну не против ливанцев, а против «Хезболлы».

«Слишком долго «Хезболла» использовала вас как живой щит, размещая ракеты в ваших гостиных и пусковые установки в ваших гаражах, которые нацелены из ваших городов прямо на наших граждан. Чтобы защитить наш народ от ударов «Хезболлы», мы должны нейтрализовать это оружие», — сказал израильский премьер в обращении на английском языке.

Он добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оповещает ливанцев о необходимости держаться подальше от опасных мест. «Пожалуйста, сделайте это прямо сейчас», — подчеркнул Нетаньяху.

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