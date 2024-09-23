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Глава МИД Литвы: Пока в Беларуси не начнутся реальные перемены, о снятии санкций не может быть и речи

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  • 23.09.2024, 21:41
Глава МИД Литвы: Пока в Беларуси не начнутся реальные перемены, о снятии санкций не может быть и речи
Габриэлюс Ландсбергис

Габриэлюс Ландсбергис обсудил с политиками ЕС вопрос освобождения белорусских политзаключенных.

Во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис обсудил с другими политиками ЕС вопрос освобождения белорусских политзаключенных и отношение к режиму Александра Лукашенко.

В ходе дебатов о политзаключенных в кулуарах Генассамблеи ООН Ландсбергис подчеркнул, что до тех пор, пока ситуация с правами человека в стране не изменится, о смягчении санкций не может быть и речи.

«Беларусь все больше становится похожей на тюрьму, и пока там не начнутся реальные перемены, о смягчении санкций не может быть и речи», - приводит слова министра портал Delfi.

По его словам, несколько политзаключенных, освобожденных Лукашенко, лишь создают иллюзию сотрудничества с Западом, которая не отражает реальной ситуации в стране.

«Каждый раз, когда в Беларуси приближаются выборы, режим Лукашенко предпринимает фиктивные шаги и каждый раз освобождает нескольких политзаключенных, чтобы создать иллюзию сотрудничества с Западом. Надеюсь, что и на этот раз мы не ошибемся и не поддадимся иллюзиям, ведь в белорусских тюрьмах находятся сотни политзаключенных, ставших заложниками режима Лукашенко, которых диктатор вновь попытается обменять на снятие санкций и отмену изоляции», - сказал Ландсбергис.

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