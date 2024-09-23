Великобритания выделит £2,5 млн белорусскому гражданскому обществу 4 23.09.2024, 21:51

Также Лондон призывал к немедленному освобождению политзаключенных.

Правительство Великобритании выделяет 2,5 млн фунтов стерлингов белорусским правозащитникам и гражданскому обществу и призывает к немедленному освобождению политзаключенных. Об этом говорится в заявлении Великобритании по Беларуси на 57-й сессии Совета по правам человека в Женеве.

В британском заявлении выражается глубокая обеспокоенность жестокими и систематическими нарушениями прав человека в Беларуси, а также осуждается продолжение произвольных арестов и масштабных репрессий.

Кроме того, отмечается, что к четвертой годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси Великобритания объявила о введении новых санкций против режима Лукашенко.

Также было объявлено о выделении 2,5 млн фунтов стерлингов белорусским правозащитникам и гражданскому обществу.

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