Великобритания выделит £2,5 млн белорусскому гражданскому обществу

Великобритания выделит £2,5 млн белорусскому гражданскому обществу4
- 23.09.2024, 21:51
Также Лондон призывал к немедленному освобождению политзаключенных.
Правительство Великобритании выделяет 2,5 млн фунтов стерлингов белорусским правозащитникам и гражданскому обществу и призывает к немедленному освобождению политзаключенных. Об этом говорится в заявлении Великобритании по Беларуси на 57-й сессии Совета по правам человека в Женеве.
В британском заявлении выражается глубокая обеспокоенность жестокими и систематическими нарушениями прав человека в Беларуси, а также осуждается продолжение произвольных арестов и масштабных репрессий.
Кроме того, отмечается, что к четвертой годовщине президентских выборов 2020 года в Беларуси Великобритания объявила о введении новых санкций против режима Лукашенко.
Также было объявлено о выделении 2,5 млн фунтов стерлингов белорусским правозащитникам и гражданскому обществу.