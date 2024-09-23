Умер белорусский музыкант, над которым издевались лукашисты 7 23.09.2024, 22:20

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Виктор Жаркевич

Виктору Жаркевичу был 51 год.

Умер легенда белорусского панка Виктор Жаркевич.

Виктору «Мао» Жаркевичу был 51 год. Он наиболее известен как минский панк-рокер.

Виктор увлекся панком еще в подростковом возрасте, в советское время. В начале 1990-х он уехал в Германию и жил там в захваченном панками здании, участвовал в местном панк-движении. После возвращения в Минск «Мао» привез не только впечатления, но и знания о местной панк-сцене.

«Мао» хотел играть в стиле, который называется краст-панк — это обычно грубая и тяжелая, «гаражная» музыка с радикальными социальными текстами. Виктор Жаркевич в 1997 году стал основателем и автором текстов минской панк-группы Hate to State, выступавшей рядом с выдающимися деятелями белорусского рока того времени.

Группа существовала до 2000 года, а последний концерт они сыграли вместе с группой «Провокация», в которой вокалистом был Ольгерд Бахаревич. После этого Виктор эпизодически играл в разных группах и занимался менее известными проектами.

Жаркевича задерживал ГУБОПиК в сентябре 2022 года. Во время задержания Виктора сильно избили. В дополнение ему сломали об голову сковороду и заставили тащить с собой в отделение дверь от холодильника, на которой были наклеены панк-рокерские и анархистские наклейки и магниты за разные годы.

Друзья мужчины говорят, что его здоровье и моральное состояние сильно подорвали 30 суток на Окрестина. Он жаловался на боли и после выхода из заключения.

Жаркевича уволили с работы на стройке, и, по крайней мере сначала, его не брали на новую работу из-за политических обвинений. Виктор перебивался случайными заработками и часто жаловался друзьям на проблемы со здоровьем.

Виктор «Мао» Жаркевич умер 22 сентября 2024 года в своей квартире в Минске. По словам знакомых, не выдержало сердце.

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