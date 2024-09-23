закрыть
23 сентября 2024, понедельник, 23:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер белорусский музыкант, над которым издевались лукашисты

7
  • 23.09.2024, 22:20
  • 7,890
Умер белорусский музыкант, над которым издевались лукашисты
Виктор Жаркевич

Виктору Жаркевичу был 51 год.

Умер легенда белорусского панка Виктор Жаркевич.

Виктору «Мао» Жаркевичу был 51 год. Он наиболее известен как минский панк-рокер.

Виктор увлекся панком еще в подростковом возрасте, в советское время. В начале 1990-х он уехал в Германию и жил там в захваченном панками здании, участвовал в местном панк-движении. После возвращения в Минск «Мао» привез не только впечатления, но и знания о местной панк-сцене.

«Мао» хотел играть в стиле, который называется краст-панк — это обычно грубая и тяжелая, «гаражная» музыка с радикальными социальными текстами. Виктор Жаркевич в 1997 году стал основателем и автором текстов минской панк-группы Hate to State, выступавшей рядом с выдающимися деятелями белорусского рока того времени.

Группа существовала до 2000 года, а последний концерт они сыграли вместе с группой «Провокация», в которой вокалистом был Ольгерд Бахаревич. После этого Виктор эпизодически играл в разных группах и занимался менее известными проектами.

Жаркевича задерживал ГУБОПиК в сентябре 2022 года. Во время задержания Виктора сильно избили. В дополнение ему сломали об голову сковороду и заставили тащить с собой в отделение дверь от холодильника, на которой были наклеены панк-рокерские и анархистские наклейки и магниты за разные годы.

Друзья мужчины говорят, что его здоровье и моральное состояние сильно подорвали 30 суток на Окрестина. Он жаловался на боли и после выхода из заключения.

Жаркевича уволили с работы на стройке, и, по крайней мере сначала, его не брали на новую работу из-за политических обвинений. Виктор перебивался случайными заработками и часто жаловался друзьям на проблемы со здоровьем.

Виктор «Мао» Жаркевич умер 22 сентября 2024 года в своей квартире в Минске. По словам знакомых, не выдержало сердце.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина