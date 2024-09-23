Появились спутниковые снимки с окончательными результатами удара по складу в Торопце 1 23.09.2024, 22:54

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Они впечатляют.

Уничтожение 18 сентября 107-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в Торопце стало серьезной потерей для российской военной инфраструктуры. Опубликованные спутниковые снимки в высоком разрешении показывают масштаб разрушений.

Судя по всему, на арсенале уничтожены склады, разрушена инфраструктура и потерян большой железнодорожный состав.

Особое внимание привлекает самая новая и укрепленная часть арсенала — большинство хранилищ либо полностью уничтожены, либо получили серьезные повреждения. На месте одного из них осталась огромная воронка, свидетельствующая о мощном взрыве. Несколько бункеров все же сохранились, но, возможно, они были пустыми.

Удар по этому складу является стратегически важным событием, которое может ослабить российские силы на определенный период, особенно в контексте активных боевых действий в Украине.

По данным Института изучения войны (ISW), удар Украины 18 сентября по российскому складу ракет и боеприпасов возле Торопца в Тверской области имел значительные последствия для российских войск.

Эксперты считают, что в результате этого удара были уничтожены запасы боеприпасов, которых хватило бы на 2—3 месяца военных действий.

Это может существенно повлиять на операции России в ближайшие месяцы, так как восстановление таких объемов боеприпасов требует времени и ресурсов.

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