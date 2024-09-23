За сутки Израиль поразил больше 1100 целей боевиков «Хезболлы» на территории Ливана
- 23.09.2024, 23:46
В грандиозной операции участвовали все базы ВВС Израиля.
ЦАХАЛ поделился статистикой недавних волн атаки по Ливану. За сутки авиация нанесла более 1400 ударов по более чем 1100 различным целям. В грандиозной операции участвовали все базы ВВС Израиля. Пилоты совершили около 650 вылетов, передают «Детали».
Целями стали военные объекты «Хезболлы», транспортные средства, а также жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в которых террористы маскировали пусковые установки ракет и БПЛА. В частности, военные рассказали о крылатой ракете, которую замаскировали внутри жилого дома в Южном Ливане. Террористы разобрали крышу, чтобы обстрелять Израиль. Их обнаружили и уничтожили всего за несколько минут до пуска ракеты.
Прямо сейчас ВВС продолжают совершать сотни вылетов, чтобы уничтожить оружие «Хезболлы», нацеленное на Израиль.