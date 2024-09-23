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За сутки Израиль поразил больше 1100 целей боевиков «Хезболлы» на территории Ливана

  • 23.09.2024, 23:46
За сутки Израиль поразил больше 1100 целей боевиков «Хезболлы» на территории Ливана

В грандиозной операции участвовали все базы ВВС Израиля.

ЦАХАЛ поделился статистикой недавних волн атаки по Ливану. За сутки авиация нанесла более 1400 ударов по более чем 1100 различным целям. В грандиозной операции участвовали все базы ВВС Израиля. Пилоты совершили около 650 вылетов, передают «Детали».

Целями стали военные объекты «Хезболлы», транспортные средства, а также жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, в которых террористы маскировали пусковые установки ракет и БПЛА. В частности, военные рассказали о крылатой ракете, которую замаскировали внутри жилого дома в Южном Ливане. Террористы разобрали крышу, чтобы обстрелять Израиль. Их обнаружили и уничтожили всего за несколько минут до пуска ракеты.

Прямо сейчас ВВС продолжают совершать сотни вылетов, чтобы уничтожить оружие «Хезболлы», нацеленное на Израиль.

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