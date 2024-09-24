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Российский самолет-разведчик трижды нарушил воздушные границы Японии

  • 24.09.2024, 1:04
Российский самолет-разведчик трижды нарушил воздушные границы Японии

Японские истребители дали по нему предупредительный залп.

Российский самолет-разведчик в понедельник нарушил воздушное пространство Японии. Поднятые для перехвата японские истребители дали по нему предупредительный залп сигнальными ракетами. Япония не предпринимала таких мер более 60 лет.

Как сообщает The Wall Street Journal, российский военный Ил-38 трижды за день вторгался в воздушное пространство Японии с севера, у острова Хоккайдо. Японские ВВС передавали российскому самолёту предупреждения и требования покинуть их «воздух». На третий раз истребители японских ВВС выпустили сигнальные ракеты.

Министр обороны Японии Минору Кихара сказал, что российский самолет не совершал никаких опасных действий. Тем не менее, Токио заявил Москве решительный протест и потребовал больше не допускать подобных инцидентов. Российское Минобороны происшествие пока не комментировало.

Это первый с 1958 года случай предупредительных залпов со стороны сил самообороны Японии.

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