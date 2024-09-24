Израильская операция в Ливане получила название «Стрелы севера» 24.09.2024, 4:09

За прошедшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 1300 объектам «Хезболлы».

Операция израильских войск в Ливане и на севере Изаиля будет носить название «Стрелы севера», объявил начальник генерального штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Герци Халеви.

За прошедшие сутки Армия обороны Израиля нанесла удары по примерно 1300 объектам «Хезболлы» в Ливане, сообщила израильская армия.

В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносились в том числе по пусковым установкам группировки и ее арсеналам, содержащим крылатые ракеты, дроны, неуправляемые ракеты с мощностью боеголовки до 100 кг взрывчатки.

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