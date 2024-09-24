Новая Зеландия ввела санкции против белорусских оборонных предприятий
- 24.09.2024, 8:26
Стало известно, кто попал в список.
Новая Зеландия сегодня объявила об очередном расширении санкций в отношении России и Беларуси.
«Последний пакет санкций направлен против участников незаконной оккупации Россией Запорожской атомной электростанции (Украина), российского военно-промышленного комплекса, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению», — прокомментировал министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
Он подчеркнул, что российская оккупация Запорожской АЭС угрожает ядерной безопасности и призвал Россию прекратить ее, а также вывести войска с территории Украины.
«Введение санкций в отношении белорусских субъектов является результатом совместных усилий с нашими единомышленниками на международном уровне по осуждению и привлечению к ответственности тех, кто поддерживает незаконные действия России», — добавил министр.
В санкционный список Новой Зеландии попали:
Александр Мороз — директор БелОМО,
Владимир Морозов — в списке обозначен как начальник Белорусской железной дороги, однако в августе он был снят с этой должности,
Дмитрий Шевцов — генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста,
ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»,
БелОМО.
Также в санкционный список внесли ряд российских лиц, в том числе:
Александр Витко — в списке обозначен как начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ, но уволен с должности еще в 2021 году.
Олег Романенко — гендиректор российского АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»,
АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»,
Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина,
Всероссийский институт экспериментальной физики,
Национальный исследовательский центр Курчатовский институт.