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Новая Зеландия ввела санкции против белорусских оборонных предприятий

  • 24.09.2024, 8:26
Новая Зеландия ввела санкции против белорусских оборонных предприятий

Стало известно, кто попал в список.

Новая Зеландия сегодня объявила об очередном расширении санкций в отношении России и Беларуси.

«Последний пакет санкций направлен против участников незаконной оккупации Россией Запорожской атомной электростанции (Украина), российского военно-промышленного комплекса, а также белорусских лиц и организаций, оказывающих поддержку вторжению», — прокомментировал министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

Он подчеркнул, что российская оккупация Запорожской АЭС угрожает ядерной безопасности и призвал Россию прекратить ее, а также вывести войска с территории Украины.

«Введение санкций в отношении белорусских субъектов является результатом совместных усилий с нашими единомышленниками на международном уровне по осуждению и привлечению к ответственности тех, кто поддерживает незаконные действия России», — добавил министр.

В санкционный список Новой Зеландии попали:

Александр Мороз — директор БелОМО,

Владимир Морозов — в списке обозначен как начальник Белорусской железной дороги, однако в августе он был снят с этой должности,

Дмитрий Шевцов — генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста,

ОАО «Оршанский авиаремонтный завод»,

БелОМО.

Также в санкционный список внесли ряд российских лиц, в том числе:

Александр Витко — в списке обозначен как начальник Главного штаба ВМФ — первый заместитель Главнокомандующего ВМФ, но уволен с должности еще в 2021 году.

Олег Романенко — гендиректор российского АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»,

АО «Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС»,

Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина,

Всероссийский институт экспериментальной физики,

Национальный исследовательский центр Курчатовский институт.

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