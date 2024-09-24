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ВСУ подсказали новый формат применения дронов «Дракон»

  • 24.09.2024, 10:42
  • 3,368
ВСУ подсказали новый формат применения дронов «Дракон»

Это может сделать российские экипажи вообще небоеспособными.

Новый украинский беспилотник «Дракон» можно попробовать использовать в новом формате - как инструмент для контрбатарейной борьбы.

Привычный формат использования «Драконов» - быстрое уничтожение пехоты противника, до определенного момента тоже мог выглядеть экспериментом с ненадежными результатами, говорится в материале Defense Express.

«Можно... попробовать применить эти огнеметные БПЛА как инструмент контрбатарейной борьбы... сам по себе факт горения зажигательной смеси на броне самоходной артустановки (2С1 «Гвоздика», - Ред.) может сделать экипаж вообще небоеспособным, даже без формального повреждения самой машины», - поделились журналисты.

В статье отмечается, что такой вывод можно сделать из эксперимента, описанного профильным ресурсом btvt-2019. Суть эксперимента заключалась в том, что «Гвоздику» залили напалмом и выяснили, какие будут последствия.

«...если фильтровентиляционные устройства были включены, то, например, при условии горения огневой смеси в течение 3 минут 20 секунд температура воздуха на рабочих местах в боевом отделении увеличивалась с 14 до 24 градусов, на рабочем месте механика-водителя - с 16 до 38 градусов», - говорится в материале.

Кроме того, в боевом отделении появлялся дым, который провоцировал слезотечение и кашель. Журналисты добавили, что членам экипажа нужно при таких условиях включать фильтровентиляционные устройства.

«...если фильтровентиляционные устройства включались непосредственно во время горения смеси, то выходили из строя буквально за 1 минуту работы в таких условиях».

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