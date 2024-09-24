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Дрон-камикадзе поджег российский ЗРК «Тор»

  • 24.09.2024, 11:13
  • 1,354
Дрон-камикадзе поджег российский ЗРК «Тор»

Видеофакт.

Украинские воины из 77-й ОАэМБр подожгли российский ЗРК «Тор» с помощью дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами атаки дронов на вражеский комплекс ПВО опубликована в соцсетях.

«Воины подразделения Рубака 77 ОАэМБр мирно летели вашим длинным дроном, и тут по нему ударил Тор и сбил FPV. И демаскировал себя. Поэтому оперативно к нему прилетел следующий длинный дрон и подорвался над ЗРК. Тор был вынужден бежать, оставляя длинный шлейф черного дыма», - отмечает в заметке автор публикации.

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