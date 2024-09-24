Армия РФ пытается окружить украинский Угледар
- 24.09.2024, 13:04
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Ситуация сложная.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться — армия РФ пытается окружить город и параллельно с этим уничтожает населенный пункт артиллерией и УАБАми, сообщают 24 сентября аналитики проекта DeepState.
Согласно озвученной информации, оборону против российский войск в Угледаре держат военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.
В DeepState заявили, что пока «продолжаются политические дискуссии по ограничениям и разрешениям», оккупанты «просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами с самолетов, которые должны были уничтожаться, но нечем».