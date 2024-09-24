Армия РФ пытается окружить украинский Угледар 24.09.2024, 13:04

1,524

Ситуация сложная.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться — армия РФ пытается окружить город и параллельно с этим уничтожает населенный пункт артиллерией и УАБАми, сообщают 24 сентября аналитики проекта DeepState.

Согласно озвученной информации, оборону против российский войск в Угледаре держат военнослужащие 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев.

В DeepState заявили, что пока «продолжаются политические дискуссии по ограничениям и разрешениям», оккупанты «просто уничтожают целые города и села авиационными бомбами с самолетов, которые должны были уничтожаться, но нечем».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com