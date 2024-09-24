Раскрыт секрет долголетия гренландской акулы 2 24.09.2024, 16:10

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Средний срок их жизни — 400 лет.

Ученые из Института старения имени Фрица Липмана в составе научного коллектива обнаружили, что в геноме долгоживущей гренландской акулы много повторяющихся и часто самовоспроизводящихся элементов — так называемых «прыгающих» генов. Результаты исследования опубликованы на платформе bioRxivh.

Гренландская акула (Somniosus microcephalus), средний срок жизни которой составляет 400 лет, является самым долгоживущим позвоночным в мире, но мало что известно о ее экстремальном долголетии. Международная группа ученых впервые картировала ее геном, чтобы выяснить, как животному удается так долго избегать старения.

Ученые отметили, что у гренландской акулы огромный геном, содержащий около 6,5 миллиардов пар оснований ДНК, или строительных блоков. У людей их около трех миллиардов. Уникальной особенностью акульего генома выступает то, что он полон повторяющихся и часто самовоспроизводящихся элементов. Эти мобильные элементы перемещаются из одного места генома в другое и могут вызывать сбои в работе генов — поэтому их иногда называют «прыгающими» генами.

По оценкам исследователей, они составляют более 70% генома гренландской акулы, что, как можно было бы ожидать, должно было бы пагубно сказаться на ее выживании. Исследователи предположили, что прыгающие гены, напротив, фактически способствуют экстремальной продолжительности жизни акулы, поочередно управляя молекулярными механизмами и дополняя функции друг друга.

По словам ученых, в процессе эволюции акула могла выработать способ дублирования генов, участвующих в восстановлении ДНК, чтобы лучше исправлять повреждения ДНК, характерные для старения.

Группа ученых также обнаружила специфическое изменение в белке p53 — важном супрессоре опухолей, который мутирует примерно в половине случаев рака у человека и играет важную роль в продолжительности жизни многих организмов.

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