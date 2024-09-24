Бойцы ГУР освободили Волчанский агрегатный завод
- 24.09.2024, 16:15
Полностью зачищено последнее из 30 зданий предприятия.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины освободило Волчанский агрегатный завод.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в Силах обороны Украины.
По данным источника, сегодня, 24 сентября, полностью зачищено последнее из 30-ти зданий завода.
Волчанский агрегатный завод – это важное предприятие в Харьковской области, специализирующееся на производстве гидравлических систем и авиационных агрегатов для гражданской и военной техники. Условия войны оказали существенное влияние на его деятельность.
В начале мая этого года русские войска пошли в повторное наступление на севере Харьковской области. С тех пор у русских было незначительное продвижение, и оказались на агрегатном заводе, где их заблокировали украинские военные.