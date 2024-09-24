Белорус пытался вывезти из Литвы угнанный в Украине Opel
- 24.09.2024, 16:35
Автомобиль доставили на временное хранение в Вильнюсский пограничный отряд.
Гражданин Беларуси пытался ввезти из Литвы в Беларусь Opel Mokka. Литовские таможенники выяснили, что машина числилась в угоне с начала войны.
42-летний белорус прибыл в пункт пропуска «Мядининкай» вечером в 23 сентября. При проверке таможенники обнаружили, что автомобиль на польских номерах числится как угнанный в Украине в марте 2022 года.
Белорус пояснил, что 13 сентября 36-летний гражданин Румынии, владелец автомобиля, передал ему машину на год по нотариально заверенной доверенности. Мужчина заявил, что не знал о том, что автомобиль находится в розыске, (сообщает https://vsat.lrv.lt/lt/naujienos/ukrainoje-pavogtas-baltarusio-vairuojamas-visureigis-opel-mokka-istrigo-lietuvoje-foto/) литовская таможня.
Начато досудебное расследование. Белоруса допросили в качестве свидетеля и освободили. Автомобиль доставили на временное хранение в Вильнюсский пограничный отряд.