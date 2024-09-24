Белорусские добровольцы освобождали Волчанский агрегатный завод 1 24.09.2024, 16:51

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В боях принимали участие два белорусских подразделения.

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что подразделения ГУР освободили от оккупантов агрегатный завод в городе Волчанске на Харьковщине. При перечислении причастных к этому подразделений упоминаются и белорусы.

Сообщается, что в результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

Как утверждается, операцию провели специальные группы ГУР: «Стугна», «Парагон», РДК, «Юнгер», БДК, «Террор».

Последние два, Белорусский добровольческий корпус (БДК) и «Террор» — белорусские подразделения.

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