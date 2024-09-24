В Беларуси создается военное подразделение из контрактников 24.09.2024, 17:18

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Возможно, это бывшие «вагнеровцы».

В Беларуси создано новое военное подразделение, укомплектованное контрактниками, заявил сегодня Александр Лукашенко.

«Ища хороших специалистов, мы решили создать еще одно подразделение. Из тех умных, толковых, сильных людей, но уже взрослых, на контрактной основе, которые прошли когда-то службу в армии или в каких-то подразделениях», — цитирует слова его пресс-служба.

Что это за подразделение и какие его задачи, не сообщается.

В Сети высказали предположение, что оно может состоять из бывших «вагнеровцев».

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