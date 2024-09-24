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В России увеличилось число активных потребителей водки

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  • 24.09.2024, 17:44
В России увеличилось число активных потребителей водки

Этот напиток пьют 42,4% взрослых россиян.

Вопреки заявлениям властей о победе над «алкогольным разгулом» в России продолжает расти число активных потребителей водки. За последний год оно увеличилось на 0,5 процентных пункта и достигло 8,3% от общего числа граждан старше 18 лет, или 20% от покупателей алкогольной продукции. Это следует из данных исследовательского холдинга «Ромир», пишет The Moscow Times.

В целом доля взрослой аудитории, употреблявшей водку в течение последнего года, выросла на 0,7 процентных пункта, достигнув 42,4%. При этом основными потребителями водки в России стали россияне старше 35 лет (80%). Как отметили в «Ромире», это, как правило, женатые мужчины с доходом средним и выше, без детей или в семье с одним ребенком.

В то же время число россиян в возрасте от 25 до 34 лет, покупающих водку, за год снизилось на 15%. Однако количество любителей напитка в возрасте от 18 до 24 лет, наоборот, выросло на 7%.

Вместе с тем средний чек на водку за прошедший год увеличился на 9,9% — до 332 руб., а средний объем покупки вырос на 3,5% — до 0,49 литра. При этом частота покупок снизилась на 1,5%.

В тройку брендов-лидеров на российском водочном рынке за год вошли «Тундра» (аудитория 12,8%), «Финский лед» (12,1% — год назад занимал первую позицию) и «Талка» (11,3%). Занимавшая в прошлом году вторую строчку «Хорта» («Хортица») сместилась на восьмое место.

Согласно данным Федеральной службы по регулированию алкогольного и табачного рынков (Росалкогольтабакконтроль), в 2023 году продажи спиртных напитков в России стали рекордными. Без учета пива, сидра и медовухи россияне купили в магазинах 229,5 млн декалитров (2,3 млрд литров) такой продукции. Это на 4,1% больше, чем в рекордном 2022-м (220,4 млн дал или 2,2 млрд литров).

Самым популярным крепким алкоголем по-прежнему остается водка, объем потребления которой практически не изменился, снизившись лишь на 0,8% — до 75,6 млн дал (или 756 млн литров).

Также были востребованы коньяк (13,9 млн дал), джин, виски, ром, текила (12,7 млн дал) и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 25 градусов (14 млн дал).

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