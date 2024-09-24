Байден в ООН об Украине: Мы не можем сдаться 4 24.09.2024, 18:15

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Джо Байден

США продолжат поддерживать Киев.

Президент США Джо Байден выступил на Генеральной ассамблее ООН. Значительная часть его выступления оказалась посвящена конфликтам в Украине и Ближнем Востоке.

Байден заявил, что Россия не добилась своих целей в войне и «Украина все еще свободна», а НАТО только усилилось. «Но мы не можем сдаться», — подчеркнул он.

«Самое главное, что украинский народ выстоял. Я попросил людей в этом зале встать на его защиту», — сказал Байден, обращаясь к собравшимся мировым лидерам.

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