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В Бейруте ликвидирован главный ракетчик «Хезболлы»

  • 24.09.2024, 18:28
  • 1,474
В Бейруте ликвидирован главный ракетчик «Хезболлы»

Информацию подтвердили источники Reuters в службах безопасности террористической группировки.

Сегодня, 24 сентября, в середине дня израильские ВВС нанесли точечный удар по Бейруту. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Источники Reuters в «Хезболле» подтвердили, что Израилю удалось ликвидировать Ибрагима Мехмеда Кабиси, главу ракетных войск группировки.

Удар поразил здание в районе Джобайри в Дахии, южном пригороде Бейрута и оплоте «Хезболлы». Три этажа дома обрушились. В социальных сетях появились фотографии разрушений и тела одного из погибших.

Ливанские СМИ подтвердили жертвы при ударе ВВС ЦАХАЛа, но отрицают, что атака достигла цели. Тем не менее два источника Reuters в службах безопасности «Хезболлы» подтвердили ликвидацию. С аналогичным заявлением со ссылкой на собственные источники выступили саудовские СМИ.

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