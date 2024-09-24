В Бейруте ликвидирован главный ракетчик «Хезболлы»
- 24.09.2024, 18:28
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Информацию подтвердили источники Reuters в службах безопасности террористической группировки.
Сегодня, 24 сентября, в середине дня израильские ВВС нанесли точечный удар по Бейруту. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛа. Источники Reuters в «Хезболле» подтвердили, что Израилю удалось ликвидировать Ибрагима Мехмеда Кабиси, главу ракетных войск группировки.
Удар поразил здание в районе Джобайри в Дахии, южном пригороде Бейрута и оплоте «Хезболлы». Три этажа дома обрушились. В социальных сетях появились фотографии разрушений и тела одного из погибших.
Ливанские СМИ подтвердили жертвы при ударе ВВС ЦАХАЛа, но отрицают, что атака достигла цели. Тем не менее два источника Reuters в службах безопасности «Хезболлы» подтвердили ликвидацию. С аналогичным заявлением со ссылкой на собственные источники выступили саудовские СМИ.