Байден: Есть вещь поважнее, чем оставаться у власти 1 24.09.2024, 19:16

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Джо Байден

Президент США выступил со своей последней речью на Генеральной Ассамблее ООН.

Во время своей последней речи на Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что есть «вещь поважнее», чем оставаться у власти — интересы собственного народа. Так 81-летний политик объяснил свое решение снять кандидатуру с президентских выборов, отказавшись тем самым от возможности переизбираться на второй срок.

«Это было трудное решение. Быть президентом было честью всей моей жизни. Я хотел сделать гораздо больше», — поделился Байден, выступая перед мировыми лидерами. Американский президент отметил, что после 50 лет на государственной службе решил дать молодому поколению возможность руководить страной. Место Байдена в качестве кандидата Демпартии в президенты США заняла 59-летняя вице-президент Камала Харрис.

«Дорогие коллеги-лидеры, давайте не будем забывать: есть вещь поважнее, чем оставаться у власти. Это ваш народ», — обратился Байден к присутствующим.

Американский президент также отметил, что с момента своего избрания в сенат 1972 года он испытывает наибольший оптимизм по поводу будущего. По его словам, на долю каждой эпохи выпадают свои испытания, но человечество «сильнее, чем мы думаем». Свое выступление он закончил фразой: «Нет ничего, что было бы не в наших силах, если мы будем работать сообща».

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