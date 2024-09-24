Израиль уничтожил в Ливане 400 пусковых установок для ракет средней дальности 24.09.2024, 20:01

ВВС Израиля атаковали уже 1,500 террористических целей в 200 районах Ливана.

В ходе операции «Северные стрелы» израильские ВВС атаковали уже 1,500 террористических целей в 200 районах Ливана. Были уничтожены около 400 пусковых установок «Хезболлы» для ракет средней дальности, около 70 складов с оружием и около 80 БПЛА и крылатых ракет. Об этом вечером 24 сентября сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Истребительные эскадрильи и БПЛА ВВС Израиля выполнили около 3,000 часов полетов. В атаках были задействованы более 250 самолетов, которые сбросили около 2,000 боеприпасов.

«Хезболлла» сегодня продолжает обстреливать израильские города: за неполный день группировка выпустила по Израилю около 300 ракет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com