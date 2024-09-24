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Израиль уничтожил в Ливане 400 пусковых установок для ракет средней дальности

  • 24.09.2024, 20:01
Израиль уничтожил в Ливане 400 пусковых установок для ракет средней дальности

ВВС Израиля атаковали уже 1,500 террористических целей в 200 районах Ливана.

В ходе операции «Северные стрелы» израильские ВВС атаковали уже 1,500 террористических целей в 200 районах Ливана. Были уничтожены около 400 пусковых установок «Хезболлы» для ракет средней дальности, около 70 складов с оружием и около 80 БПЛА и крылатых ракет. Об этом вечером 24 сентября сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Истребительные эскадрильи и БПЛА ВВС Израиля выполнили около 3,000 часов полетов. В атаках были задействованы более 250 самолетов, которые сбросили около 2,000 боеприпасов.

«Хезболлла» сегодня продолжает обстреливать израильские города: за неполный день группировка выпустила по Израилю около 300 ракет.

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