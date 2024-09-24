Известный китайский экономист исчез после критики Си Цзиньпиня 24.09.2024, 21:03

Си Цзиньпин

Он критиковал китайского правителя в закрытом групповом чате соцсети WeChat.

Ведущий экономист Китая перестал появляться на публике после критики действий председателя КНР Си Цзиньпина в чате мессенджера, сообщает The Wall Street Journal.

Весной 2024 года Чжу Хэнпэна уволили с должности заместителя директора аналитического центра CASS и задержали. По данным газеты, это произошло после того, как он подверг критике экономическую политику китайского лидера в закрытом групповом чате соцсети WeChat.

На публике эксперта не видели с апреля. CASS, где работал экономист, является аналитическим центром министерского уровня, который напрямую подчиняется Госсовету. В CASS он проработал более двух десятилетий, пишет WSJ.

По данным издания, с 2013 по 2015 год он занимал должность независимого директора в государственной фармацевтической компании China Meheco Group.

По информации WSJ, юридический статус Чжу не определен. На вопросы по электронной почте он не ответил, в его квартире журналистам не открыли. В пресс-службе Госсовета не предоставили комментарий о местонахождении экономиста.

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