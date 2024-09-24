Россия поставила на допконтроль мясо из Беларуси 3 24.09.2024, 21:18

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Что с ним не так.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских производителей.

В официальном письме ведомства сообщается, что на пяти фабриках выявлены несоответствия качеству продукции.

В частности, Россельхознадзор обнаружил:

сальмонеллу в мясе птицы (ОАО «Птицефабрика «Рассвет»)

бактерии группы кишечной палочки в полуфабрикатах из птицы (филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер»)

аминоантипирин в говядине (ООО «Белмитфуд», ОАО «Витебский мясокомбинат»)

бензилпенициллин в готовых мясных изделиях (ОАО «Беловежский»).

Опасные детские консервы

Напомним, ранее Россельхознадзор нашел в белорусских детских консервах запрещенное для этого типа продуктов химическое соединение.

Так, в питании из мяса птицы для малышей обнаружили энрофлоксацин (антибиотик), причем повторно.

В итоге компания «Белфуд Продакшн», которая произвела данный продукт, временно не сможет поставлять в РФ эту продукцию.

Отметим, что «Белфуд Продакшн» делает пюре, соки, нектары под брендом «Маленькое счастье».

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