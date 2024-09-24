Россия поставила на допконтроль мясо из Беларуси

Россия поставила на допконтроль мясо из Беларуси3
- 24.09.2024, 21:18
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Что с ним не так.
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских производителей.
В официальном письме ведомства сообщается, что на пяти фабриках выявлены несоответствия качеству продукции.
В частности, Россельхознадзор обнаружил:
сальмонеллу в мясе птицы (ОАО «Птицефабрика «Рассвет»)
бактерии группы кишечной палочки в полуфабрикатах из птицы (филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер»)
аминоантипирин в говядине (ООО «Белмитфуд», ОАО «Витебский мясокомбинат»)
бензилпенициллин в готовых мясных изделиях (ОАО «Беловежский»).
Опасные детские консервы
Напомним, ранее Россельхознадзор нашел в белорусских детских консервах запрещенное для этого типа продуктов химическое соединение.
Так, в питании из мяса птицы для малышей обнаружили энрофлоксацин (антибиотик), причем повторно.
В итоге компания «Белфуд Продакшн», которая произвела данный продукт, временно не сможет поставлять в РФ эту продукцию.
Отметим, что «Белфуд Продакшн» делает пюре, соки, нектары под брендом «Маленькое счастье».