закрыть
24 сентября 2024, вторник, 22:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия поставила на допконтроль мясо из Беларуси

3
  • 24.09.2024, 21:18
  • 2,348
Россия поставила на допконтроль мясо из Беларуси

Что с ним не так.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) ввела режим усиленного лабораторного контроля в отношении ряда белорусских производителей.

В официальном письме ведомства сообщается, что на пяти фабриках выявлены несоответствия качеству продукции.

В частности, Россельхознадзор обнаружил:

сальмонеллу в мясе птицы (ОАО «Птицефабрика «Рассвет»)

бактерии группы кишечной палочки в полуфабрикатах из птицы (филиал «ЮНИМИТ» ОАО «Смолевичи Бройлер»)

аминоантипирин в говядине (ООО «Белмитфуд», ОАО «Витебский мясокомбинат»)

бензилпенициллин в готовых мясных изделиях (ОАО «Беловежский»).

Опасные детские консервы

Напомним, ранее Россельхознадзор нашел в белорусских детских консервах запрещенное для этого типа продуктов химическое соединение.

Так, в питании из мяса птицы для малышей обнаружили энрофлоксацин (антибиотик), причем повторно.

В итоге компания «Белфуд Продакшн», которая произвела данный продукт, временно не сможет поставлять в РФ эту продукцию.

Отметим, что «Белфуд Продакшн» делает пюре, соки, нектары под брендом «Маленькое счастье».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина