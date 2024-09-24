СМИ: Над сирийским портом Тартус, где находится база ВМС РФ, слышны взрывы 24.09.2024, 22:48

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База имеет большое значение для российской внешней разведки, в том числе электронной.

В небе над Тартусом слышны взрывы, работает ПВО. По информации источников, связанных с режимом Асада в Сирии, системы ПВО якобы перехватили израильские ракеты над городом, передают «Детали».

Израильские официальные лица не комментируют атаки на территории Сирии.

Пропагандист российского информационного агентства «Спутник» сообщил, что в районе Тартуса раздались звуки взрывов, а системы ПВО сирийской армии были задействованы против «враждебных целей», пытавшихся приблизиться к сирийскому побережью со стороны моря.

Тартус – второй по величине портовый город в Сирии. Именно здесь обычно происходит передача иранского оружия, доставленного морем, проиранским группировкам. Здесь также расположены склады вооружений. Все это – «чувствительные цели» с точки зрения «Хезболлы».

Кроме того, в Тартусе расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России. По данным британского еженедельника The Economist, база имеет большое значение для российской внешней разведки, в том числе электронной.

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