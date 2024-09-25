закрыть
25 сентября 2024, среда, 1:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ выбили вражеские штурмовые группы с позиций на Донетчине

  • 25.09.2024, 1:07
ВСУ выбили вражеские штурмовые группы с позиций на Донетчине

Некоторых из россиян удалось взять в плен.

В Донецкой области, вблизи Торецка, воины специального стрелкового батальона «Шквал» и пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали несколько групп российских штурмовиков, еще группа оккупантов сдалась в плен.

Об этом сообщили в телеграм-канале воины 28-й ОМБр.

«Бои шли практически за каждое здание. За каждым окном и в каждом подвале потенциально мог скрываться враг. В конце концов, вражеские группы сначала были выбиты с занятых позиций, а затем загнаны в тупик и ликвидированы. Несколько оккупантов все же поняли свое положение и решили сдаться в плен», - сообщили бойцы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это не случайность
Это не случайность Альфред Кох
Наступить на нож
Наступить на нож Ирина Халип
Знак бездны
Знак бездны Владимир Пастухов
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97»
Один из руководителей ФБК Волков пытается заткнуть рот сайту «Хартия'97» Наталья Радина