ВСУ выбили вражеские штурмовые группы с позиций на Донетчине 25.09.2024, 1:07

Некоторых из россиян удалось взять в плен.

В Донецкой области, вблизи Торецка, воины специального стрелкового батальона «Шквал» и пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали несколько групп российских штурмовиков, еще группа оккупантов сдалась в плен.

Об этом сообщили в телеграм-канале воины 28-й ОМБр.

«Бои шли практически за каждое здание. За каждым окном и в каждом подвале потенциально мог скрываться враг. В конце концов, вражеские группы сначала были выбиты с занятых позиций, а затем загнаны в тупик и ликвидированы. Несколько оккупантов все же поняли свое положение и решили сдаться в плен», - сообщили бойцы.

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