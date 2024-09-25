ВСУ выбили вражеские штурмовые группы с позиций на Донетчине
- 25.09.2024, 1:07
Некоторых из россиян удалось взять в плен.
В Донецкой области, вблизи Торецка, воины специального стрелкового батальона «Шквал» и пилоты 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей зимнего похода ликвидировали несколько групп российских штурмовиков, еще группа оккупантов сдалась в плен.
Об этом сообщили в телеграм-канале воины 28-й ОМБр.
«Бои шли практически за каждое здание. За каждым окном и в каждом подвале потенциально мог скрываться враг. В конце концов, вражеские группы сначала были выбиты с занятых позиций, а затем загнаны в тупик и ликвидированы. Несколько оккупантов все же поняли свое положение и решили сдаться в плен», - сообщили бойцы.