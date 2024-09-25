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Райана Рута официально обвинили в покушении на Трампа

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  • 25.09.2024, 8:30
Райана Рута официально обвинили в покушении на Трампа

Прокуратура озвучила свою версию событий.

Райана Рута официально обвинили в попытке покушения на Дональда Трампа. Об этом сообщает Минюст США.

«Насилие в отношении государственных служащих ставит под угрозу все, за что выступает наша страна, и Министерство юстиции будет использовать все доступные инструменты, чтобы привлечь Райана Раута к ответственности за попытку убийства бывшего президента Трампа, предъявленную в обвинительном заключении», — заявил генпрокурор Меррик Гарланд.

«Раут обвиняется в покушении на убийство кандидата в президенты, что наносит удар в самое сердце нашей демократической системы. ФБР продолжает расследование этого предполагаемого заговора и будет использовать весь вес и ресурсы ФБР, чтобы раскрыть и предоставить как можно больше информации о том, что привело к событиям в Уэст-Палм-Бич. В нашей стране мы должны привлекать к ответственности людей, прибегающих к насилию», — приводят в пресс-релизе слова директора ФБР Кристофера Рэя.

По версии обвинения, Дональд Трамп играл в гольф 15 сентября, когда агент Секретной службы, проверявший безопасности периметра, увидел человек в кустах у забора гольф-поля. Он также заметил ствол винтовки, направленный прямо на него. Когда агент начал отступать, он видел, что ствол винтовки двинулся и выстрелил человека, который после этого попытался скрыться. Он перебежал дорогу у поля для гольца исел в черный Nissan. Позднее его задержали. Он был идентифицирован как Райан Рут. Была также обнаружена полуавтоматическая винтовка, ее серийный номер был стерт и неразборчив. У забора гольф-клуба нашли рюкзак и хозяйственную сумку.

ФБР также обнаружило список дат и мест, где ранее появлялся Трамп и мог появиться в ближайшее время. Данные о локации мобильных телефонов, найденных в автомобилей Рута, показывали, что они несколько раз подключались к вышкам сотовой связи недалеко от гольф-клуба Трампа и его резиденции во Флориде.

В релизе также говорится, что гражданский свидетель связался со следствием и заявил, что Рут оставил у него коробку несколько месяцев назад, в ней была найдена рукописная записка с обращением «Дорогой мир», а также говорилось: «Это было покушение на Дональда Трампа, но мне очень жаль, что я вас подвел».

Ранее Руту были предъявлены обвинения в владении огнестрельным оружием с целью совершения насильственного преступления, нападении на федерального офицера (агента Секретной службы), незаконном владении огнестрельным оружием. Теперь к ним добавилось обвинение в покушении на кандидата в президенты. Он будет оставаться под стражей до федерального суда.

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