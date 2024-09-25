В Беларуси вводят новые правила обмена валюты и ведения бизнеса 25.09.2024, 8:56

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Что меняется с 1 октября?

«Ипэшники», самозанятые и ремесленники с октября начинают жить по-новому: они могут заниматься только определенными видами деятельности, а у некоторых появляется обязанность платить взносы в ФСЗН. Будут и другие изменения, которые коснутся миллионов белорусов: изменятся условия доступа в ЕРИП и правила обмена валют.

«Онлайнер» рассказал подробнее обо всех важных изменениях.

Списки для ИП и самозанятых

С 1 октября заработают новые списки видов деятельности для индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Если ИП уже работает и его вид деятельности есть в списке, утвержденном постановлением Совмина от 28 июня 2024 года №457, то он может продолжать это делать. Единственный нюанс — следует помнить о «потолке» по выручке для «ипэшников» в 500 тыс. рублей.

Для тех, чьих видов деятельности в списке нет, есть переходный период. Они могут работать в статусе ИП до 31 декабря 2025 года, но потом нужно переходить в юрлицо или уходить в наем.

С 1 октября не будут регистрировать новые ИП, если выбранного вида деятельности нет в списке.

Для самозанятых все изменения начинают действовать со следующего месяца. Тем, чьи виды деятельности в список не вошли, придется задуматься про ИП или юрлицо.

ИП нужно получить электронную подпись

В этом году индивидуальных предпринимателей обязали подавать налоговые декларации только в электронном виде с помощью электронной цифровой подписи. Какое-то время из-за очередей в регистрационных центрах налоговая еще принимала бумажные декларации, но в октябре всем придется сделать ЭЦП, продлевать дедлайн не будут.

Издают и продлевают сертификаты электронной цифровой подписи 12 регистрационных центров. Информацию об адресах, режиме работы, способах предварительной записи можно найти здесь.

Изменения для ремесленников

Для них тоже с 1 октября начнет действовать новый перечень разрешенных видов деятельности.

Например, можно заниматься бондарством, изготовлением и ремонтом некоторых изделий, изготовлением пряжи, кузнечным делом, художественной обработкой и росписью изделий из дерева, камня, кости, кожи, рога, металла, жести, стекла, керамики, фанеры, предоставленных потребителем. При этом в работе нельзя будет использовать промышленные машины и оборудование.

Такие виды деятельности, как, например, варение мыла или свечей, в список не попали, поэтому ремесленники больше не могут ими заниматься.

Ремесленный сбор смогут платить те, кому это разрешат местные органы власти, остальные будут уплачивать налог на профессиональный доход.

Взносы в ФСЗН для ремесленников и самозанятых

С 1 октября ремесленников, которые платят ремесленный сбор, самозанятых на едином налоге и владельцев агроусадеб обязали делать взносы в ФСЗН. Платить их нужно будет за те месяцы, в которых человек работал.

Размер взносов составит 29% от самостоятельно установленного дохода, но при этом он должен быть не меньше, чем минимальная зарплата по стране (сейчас это 626 рублей).

Тем, кто платит налог на профессиональный доход, дополнительно ничего платить не надо, взносы в ФСЗН уже «зашиты» в НПД.

Первые взносы ремесленникам, самозанятым и владельцам усадеб за IV квартал 2024 года надо будет уплатить до 1 марта 2025 года. Для тех, кто раньше этого не делал, нужно будет зарегистрироваться в своем отделении ФСЗН и после 1 октября создать «Личный кабинет плательщика взносов» на сайте фонда.

Запрет секонда из Европы

Поставки одежды секонд-хенд из Европы окажутся под запретом — это ограничение ЕС ввел еще летом, но заработать оно должно сейчас.

Владельцы секонд-хендов рассказывали, что, скорее всего, успеют сделать определенные запасы, а потом могут возить одежду из Европы через Казахстан и Турцию. Из-за удорожания логистики цены в секондах могут вырасти, считают участники рынка.

Доля секонд-хенда на рынке одежды в Беларуси оценивалась в 35%, б/у вещи продавали около 2,8 тыс. магазинов.

Обмен валюты по-новому

С 26 октября вступит в силу новая инструкция о порядке проведения валютно-обменных операций. Вот основные новшества, о которых надо знать:

1. Обменники могут не принимать редкие валюты.

Кассир в банке вправе не менять наличную валюту, «спрос на которую является незначительным и официальный курс белорусского рубля по отношению к которой устанавливается Нацбанком ежемесячно». Это не касается доллара и евро, но теперь банки могут не принять, например, египетские фунты или грузинские лари.

2. Нельзя указывать разную информацию о курсах в разных местах обменника.

Некоторые банки и ранее указывали обменные курсы на электронном табло в обменниках — теперь это официально разрешено. Но не допускается указание разной информации на электронном табло и информационном стенде.

3. Если из-за технического сбоя клиент не увидел курс валюты, можно потребовать отмену операции.

Например, при обмене валюты с использованием платежных инструментов (например, банковского приложения).

ЕРИП меняет условия доступа

С 1 октября изменятся правила доступа в личный кабинет ЕРИП. Вместо прежнего согласия на обработку персональных данных на пять лет нужно будет заключить договор сроком до трех лет.

Что нужно делать пользователям? Заключить договор можно в электронном виде, для этого надо проставить отметку в специальном поле в личном кабинете ЕРИП.

Клиентам, которые регистрировались в ЕРИП и предоставляли согласие на обработку персональных данных, нужно до 31 июля 2025 года на основании публичной оферты заключить допсоглашение, иначе 1 августа 2025 года эти личные кабинеты удалят.

В ЕРИП пообещали дополнительно напомнить клиентам об изменениях по электронной почте.

Пансионатам для пожилых понадобится лицензия

Частным пансионатам для пожилых людей для продолжения работы с 1 октября понадобится лицензия. Это предусмотрено законом «Об изменении законов по вопросам социального обслуживания и социальных выплат», который был принят в прошлом году.

Норма о лицензировании заработала с 1 июля, до 1 октября частные учреждения должны были получить такие разрешения. После этой даты оказывать услуги с проживанием запрещается. Когда принимался закон, в стране было 30 таких частных учреждений.

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