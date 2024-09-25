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Первый кроссовер Ferrari получил экстремальную версию

  • 25.09.2024, 9:12
Первый кроссовер Ferrari получил экстремальную версию

Авто назвали Pugnator, что в переводе с латыни означает «боец».

Кроссовер Ferrari Purosangue обзавелся нестандартной заряженной модификацией. Создали ее в немецком ателье Mansory, которое славится своими экстравагантными тюнинг-проектами. Новинку презентовали в Монако и о ней рассказали на сайте Mansory.

В Mansory назвали проект Pugnator, что в переводе с латыни означает «боец». Автомобили будут выпускать небольшими партиями, а их цена составит примерно миллион долларов.

Тюнинг Ferrari Purosangue от Mansory включает новые карбоновые кузовные детали — капот, агрессивный обвес, расширители арок и антикрыло на крыше. Также установлены легкие кованые диски FC.5 — 22-дюймовые спереди и 23-дюймовые сзади. Покрасили авто в особый вишневый цвет Vermillion.

Салон Ferrari Purosangue Mansory Pugnator украсили карбоном и дорогой белоснежной кожей с красными акцентами. К тому же, появились алюминиевые педали и кожаные коврики.

Кроме того, тюнинг Ferrari Purosangue коснулся и двигателя. Отдачу 6,5-литрового V12 увеличили до 755 л. с. и 730 Нм, а также установили более громкий спортивный выхлоп. Максимальная скорость превышает 310 км/ч, а средний расход топлива составляет 17,5 л/100 км.

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