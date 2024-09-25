Стало известно, чем ВСУ «заманивали» самолеты РФ в зону досягаемости Patriot 25.09.2024, 10:09

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В ловушку попали более 30 самолетов.

Украинские военные почти два года планировали операцию, чтобы ослепить радары российских самолетов. Об этом пишет издание «Бабель».

В мае 2022 года Главное управление разведки Минобороны восстановило зенитно-ракетный комплекс дальнего действия С-200. Для создания боеспособного дивизиона были привлечены квалифицированные инженеры, которые восстановили пусковые установки и ракеты. Первая операция, которую провели опытные офицеры, руководившие системой ЗРК как во времена СССР, так и при независимой Украине, была проведена осенью 2023 года. Тогда украинцы пытались сбить самолет ДРЛС А-50, который патрулировал над Азовским морем. Но ракеты не попали, потому что цель изменила курс.

По словам офицера ГУР, несмотря на неудачу, это был важный опыт. Тогда дивизион находился в 40 км от линии фронта и был уязвимым к российским атакам. Однако военные оперативно спрятали пусковые установки и эвакуировались с позиции.

14 января 2024 года украинцы сбили российский самолет с помощью ЗРК Patriot. Как вспоминает подполковник Воздушных сил Украины, было очень рискованно доставить этот комплекс к линии фронта, ведь систему транспортировали на нескольких больших автомобилях.

Patriot попал в российский самолет А-50, когда он вместе с бомбардировщиком Ил-22 пересекал Азовское море примерно в 150 километрах от линии фронта. Россияне считали, что находятся вне зоны досягаемости ракет, поэтому не успели среагировать на угрозу. Для этого у экипажей вражеских самолетов было менее двух минут.

А-50 упал в море, а Ил-22 совершил аварийную посадку на аэродроме в Анапе с раненым на борту. Тогдашний спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что бомбардировщик получил очень серьезные повреждения.

Потеря А-50 вместе с экипажем стала мощным ударом по Воздушным силам ВС РФ. По состоянию на начало 2024 года в России было шесть рабочих А-50 и его строительство стоит 330 миллионов долларов.

Британский вице-маршал в отставке Грег Бэгвелл считает, что потеря экипажа столь же критична, как и потеря самого самолета, ведь пилоты имели десятки лет опыта и могли тренировать следующие поколения.

Тогда Россия отвела А-50 за пределы досягаемости Patriot, впрочем 23 февраля ракеты C-200 попали в ДРЛС примерно в 170 километрах от линии фронта.

Россия также вывела остальные А-50 из Азовского моря и оккупированных территорий, существенно уменьшив возможность вести радиолокационную разведку. Чтобы сбить эти самолеты, украинские военные «заманивали» Су-34 в зону досягаемости Patriot, используя систему С-300 с включенным радаром как «приманку». Когда Су-34 приближались к ней, украинцы одновременно атаковали их двумя системами ЗРК — и российские экипажи не были к этому готовы. Два самолета сбили ЗРК С-300, четыре — ЗРК Patriot.

19 апреля военные впервые сбили бомбардировщик Ту-22М3 ракетами С-200. Самолет должен был обстрелять Украину крылатыми ракетами, но разбился в Красногвардейском районе Ставропольского края России, примерно в 300 километрах от фронта.

Минобороны РФ отрицало атаку Украины, но сообщило, что один член экипажа Ту-22М3 пропал без вести во время катастрофы из-за «технических неисправностей». Представитель Воздушных сил Илья Евлаш отметил, что после этой операции россияне стали меньше использовать стратегическую авиацию в акватории Черного моря.

По словам вице-маршала в отставке Грега Бегвелла, украинские операции существенно повредили системы оповещения РФ. Он отмечает, что россияне будут узнавать о запуске ракет или беспилотников на 10-15 минут позже, поэтому им будет значительно труднее перехватывать украинские атаки.

К тому же, из-за меньшего количества самолетов А-50 и уничтоженных радиолокационных станций, россияне гораздо реже будут разоблачать действия Воздушных сил Украины.

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