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Россияне уронили авиабомбу на Белгородскую область

  • 25.09.2024, 10:30
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Россияне уронили авиабомбу на Белгородскую область

Речь о ФАБ-250.

По данным источников ASTRA, 23 сентября в Грайворонском городском округе, в нескольких километрах от села Доброивановка найдена ФАБ-250. Пострадавших и повреждений нет, боеприпас уже уничтожили.

Это как минимум 127 авиабомба, скинутая ВКС РФ на Россию и оккупированные территории Украины с марта по сентябрь этого года.

Для противодействия украинским ПВО российская армия начала оборудовать советские авиабомбы ФАБ комплексами УМПК. После такого обновления на ФАБах появляются крылья и спутниковое наведение, позволяющие запускать бомбы прямо с территории РФ. Ранее были опубликованы подтверждения использования крылатой ФАБ-3000 в Украине. Цифры в названии таких бомб обозначают общий вес изделия.

Активно использовать УМПК российская армия начала весной этого года. И сразу вскрылась проблема обновленных ФАБ — часто бомбы попросту не долетают до Украины. По подсчетам ASTRA, всего с марта по сентябрь российские самолеты уронили как минимум 127 авиабомб на Россию и оккупированные территории Украины. Чаще всего падают ФАБ-250 и ФАБ-500. Обычно при внештатном сходе они не взрываются — бомбы постфактум уничтожают взрывотехники.

В начале июля ФАБ-3000 впервые упала с российского самолёта на Белгородскую область. Бомба взорвалась в поле неподалеку от Шебекино. Так как бомба упала в поле, жертв и пострадавших удалось избежать. 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Власти причину падения бомбы скрыли, как и тот факт, что она была российской.

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